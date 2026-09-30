8월 기업 직접금융 위축…주식·회사채 38% 감소

AI 핵심 요약beta
- 금감원이 30일 8월 기업 직접금융 실적을 발표했다.
- 지난달 주식·회사채 조달액은 16조3311억원으로 38.0% 줄었다.
- CP와 단기사채 발행액도 149조692억원으로 14.9% 감소했다.
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CP·단기사채 149조692억원…전월보다 14.9% 감소
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 지난달 기업의 주식·회사채를 통한 자금 조달 규모가 전월보다 38.0% 감소했다. 기업어음(CP)과 단기사채 발행액도 14.9% 줄었다.
30일 금융감독원이 발표한 '2026년 8월 중 기업의 직접금융 조달실적'에 따르면 지난달 주식·회사채 공모 발행액은 16조3311억원으로 전월보다 10조109억원 감소했다. 주식 발행액은 4549억원, 회사채는 15조8762억원이었다.
주식 발행액은 전월보다 69.5% 감소했다. 기업공개(IPO)는 6건, 1606억원으로 전월보다 금액 기준 160.7% 증가했지만 유상증자가 6건, 2943억원으로 79.4% 줄었다. 금감원은 전월 한화솔루션의 1조1713억원 규모 유상증자에 따른 기저효과가 영향을 미쳤다고 설명했다. 8월 IPO 6건은 모두 코스닥시장 상장이었다.
회사채 발행액은 15조8762억원으로 전월보다 36.1% 감소했다. 일반회사채는 3100억원으로 88.8% 줄었고 금융채는 14조8138억원으로 32.2% 감소했다. 반면 자산유동화증권(ABS)은 7524억원으로 249.1% 증가했다.
일반회사채 발행액 3100억원은 모두 차환 용도였다. 운영·시설 용도 발행은 없었다. 무보증 일반회사채 가운데 A등급 비중은 71.4%, BBB등급 이하는 28.6%였으며 AA등급 이상 발행은 없었다.
금융채 가운데 금융지주채는 1조5450억원으로 전월보다 32.4% 감소했다. 은행채는 6조1894억원으로 14.9%, 기타금융채는 7조794억원으로 42.4% 각각 줄었다.
8월 말 전체 회사채 잔액은 768조8509억원으로 전월보다 1조8969억원 증가했다. 일반회사채는 8월 중 9360억원 순상환돼 전월에 이어 순상환이 이어졌다.
CP와 단기사채 발행액은 총 149조692억원으로 전월보다 26조1050억원, 14.9% 감소했다. CP는 46조2474억원으로 16.5% 줄었고 단기사채는 102조8218억원으로 14.2% 감소했다.
CP는 일반CP와 프로젝트파이낸싱 자산유동화기업어음(PF-ABCP), 기타 자산유동화기업어음(ABCP) 발행액이 모두 감소했다. 일반CP는 24.5%, PF-ABCP는 10.1%, 기타ABCP는 6.8% 각각 줄었다.
단기사채 가운데 일반단기사채는 전월보다 21.2%, PF-AB단기사채는 0.9% 감소했다. 기타AB단기사채는 10.9% 증가했다.
8월 말 CP 잔액은 251조7970억원으로 전월 말보다 0.9% 증가했다. 단기사채 잔액은 95조1905억원으로 4.0% 감소했다.
dconnect@newspim.com