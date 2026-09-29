콘티넨탈타이어·다이나핏, F/W 협업 컬렉션…기흥서 팝업

AI 핵심 요약beta
- 콘티넨탈타이어가 29일 다이나핏과 협업 컬렉션을 냈다.
- 10월 11일까지 기흥점서 팝업스토어를 운영했다.
- 모터스포츠 영감 의류·용품 12종으로 구성했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 콘티넨탈타이어가 스포츠 브랜드 다이나핏과 모터스포츠에서 영감을 받은 의류·용품을 선보이며 소비자 접점 확대에 나선다.
콘티넨탈타이어는 다이나핏과 함께 '2026 F/W 협업 컬렉션'을 출시하고 오는 10월 11일까지 롯데 프리미엄 아울렛 기흥점에서 팝업스토어를 운영한다고 29일 밝혔다.
이번 컬렉션은 레이스 패딩 재킷과 다운 재킷, 플리스 재킷, 티셔츠 등 의류 9종과 용품 3종으로 구성됐다. 모터스포츠에서 영감을 받은 디자인에 콘티넨탈과 다이나핏 로고를 적용했다.
팝업스토어에서는 협업 제품을 직접 살펴보고 구매할 수 있다. 방문객에게는 콘티넨탈타이어 네이버 스토어에서 사용할 수 있는 최대 30% 할인 쿠폰도 제공한다.
양사는 지난 9월 열린 '2026 다이나핏 태백 트레일'에서도 협업했다. 당시 콘티넨탈타이어는 브랜드 부스를 운영하고 자사 타이어를 장착한 메르세데스-마이바흐 EQS 680 SUV를 전시했다.
콘티넨탈타이어는 앞으로도 다양한 브랜드 협업을 통해 오프라인 소비자 접점을 확대할 계획이다.
chanw@newspim.com