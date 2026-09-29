[2026AG] '런던 銅 전상균 딸' 역도 전희수, 개인 최고 248㎏ 기록 5위

AI 핵심 요약beta
- 전희수는 29일 아시안게임 역도 86㎏급에서 5위 했다.
- 인상 107㎏·용상 141㎏, 합계 248㎏으로 개인 최고를 썼다.
- 판정 번복을 딛고 힘겨운 도전 끝에 성장세를 증명했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
부모 모두 역도 선수...아버지는 2010 광저우 대회서 은메달
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 역도의 미래 전희수(19·고양시청)가 생애 첫 아시안게임 무대에서 개인 최고 기록을 경신하며 값진 성과를 남겼다.
전희수는 29일 일본 나고야시 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 역도 여자 86㎏급 결선에서 인상 107㎏, 용상 141㎏, 합계 248㎏을 기록하며 최종 5위에 올랐다.
전희수는 1차 시기에서 103㎏을 가볍게 성공하며 기분 좋게 출발했다. 2차 시기에서 107㎏ 도전에 실패했지만 곧바로 이어진 3차 시기에서 침착하게 107㎏을 들어 올리며 인상을 마쳤다.
용상에서는 판정 번복의 위기를 딛고 일어섰다. 1차 시기에서 137㎏을 들어 올렸으나 비디오 판독 결과 동작 정지 과정의 아쉬움으로 실패 판정을 받았다. 흔들릴 수 있는 상황이었지만 전희수는 2차 시기에서 똑같이 137㎏에 다시 도전해 완벽한 정지 동작을 선보이며 백색 깃발을 받아냈다. 자신감을 얻은 그는 마지막 3차 시기에서 141㎏까지 거뜬히 들어 올리며 환하게 미소 지었다.
올해 19세인 전희수는 한국 역도의 대표적인 '역도 패밀리' 출신이다. 아버지는 2012년 런던 올림픽 동메달리스트이자 2010년 광저우 아시안게임 은메달리스트인 전상균이며 어머니 역시 역도 선수 출신인 오숙경이다.
아버지의 뒤를 이어 바벨을 잡은 전희수는 첫 아시안게임에서 부녀 동반 메달 사냥에는 아쉽게 실패했지만 눈부신 성장세를 증명하며 다음 대회를 기약하게 됐다.
이 체급 금메달은 인상 124㎏, 용상 149㎏, 합계 273㎏을 기록한 중국의 우옌이 차지했다. 은메달은 합계 272㎏의 알리나 마루슈차크(바레인), 동메달은 합계 259㎏의 마흐사 베헤슈티(이란)에게 돌아갔다.
psoq1337@newspim.com