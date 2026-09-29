세종시의회, 충청권 하계세계대학경기대회 준비 점검

AI 핵심 요약beta
- 세종시의회 특위가 28일 조직위와 대회 준비를 점검했다.
- 경기·훈련시설과 선수촌 조성, 안전·수송 대책을 살폈다.
- 의회는 2027 대회의 성공 개최를 위해 지원하겠다고 했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회가 2027 충청권 하계세계대학경기대회의 성공적인 개최를 위해 조직위원회와 대회 준비 상황을 점검하고 협력 방안을 모색했다.
29일 시의회에 따르면 2027 충청권 하계세계대학경기대회 추진 특별위원회는 전날 대회 조직위원회 사무실을 찾아 염홍철 신임 조직위원장과 간담회를 갖고 대회 준비 상황과 주요 현안을 점검했다.
특위는 조직위원회로부터 대회 준비 상황을 청취하고 경기·훈련시설과 선수촌 조성 등 주요 사업 추진 현황을 살폈다. 또한 분야별 대회 운영 서비스 계획을 공유하고 원활한 대회 개최를 위한 의회 차원의 지원 방안도 논의했다.
특히 세종에서 진행되는 경기와 훈련이 차질 없이 이뤄질 수 있도록 시설 개보수와 운영 준비 상황을 확인했다. 선수단과 관람객의 안전과 편의를 위한 폭염·집중호우 대응 및 수송 대책 등도 점검하며 분야별 사전 준비를 당부했다.
김효숙 특위 위원장은 "세종에서 선수촌이 조성되고 폐막식도 열리는 만큼 이번 대회가 국내외 선수단과 관람객에게 세종의 매력을 알리는 기회가 될 것으로 기대한다"며 "조직위원회와 긴밀히 소통하며 대회의 성공적인 개최를 위해 의회 차원에서도 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
한편 시의회 특위는 지난 8월 25일 제1차 회의를 열고 활동을 시작했으며, 활동 기간은 2027년 12월 31일까지다.
vincent977@newspim.com