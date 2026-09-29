양주시, 교육부 '교육혁신선도지역' 지정 최종 준비에 총력

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 29일 교육혁신협의체를 구성했다.
- 교육격차 완화와 산학연계 사업을 논의했다.
- 의견을 반영해 운영기획서에 담기로 했다.
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 =경기 양주시는 교육지원청과 시·도의회, 학교, 학부모, 지역대학, 산업계 등 다양한 교육주체가 참여하는 '양주시 교육혁신협의체'를 구성하고 지역 교육 여건과 교육 현장의 수요를 반영한 세부 사업을 구체화하고 있다고 29일 밝혔다.
시에 따르면 최근 열린 협의체 회의에서는 교육혁신선도지역 추진 방향과 주요 사업을 공유하고 지역 내 교육격차 완화와 대학·산업 연계 교육 등 핵심 과제를 중심으로 세부 사업을 논의했다.
이와 함께 큐알(QR)코드 설문을 통해 학교 간 교육자원 공유, 학생 이동 지원, 지역대학과 기업의 교육 참여 등 사업의 실효성을 높이기 위한 현장 의견도 폭넓게 수렴했다.
시는 수렴된 의견을 과제별로 검토해 사업 대상과 운영 방식, 참여기관별 역할 등을 구체화하고 이를 운영기획서에 반영했다. 지역 교육주체들의 참여가 단순한 의견 수렴에 그치지 않고 실제 사업계획으로 이어지도록 했다.
양주시는 교육혁신협의체를 일회성 자문기구가 아닌 사업 추진 상황을 함께 점검하고 교육 현장의 의견을 지속적으로 반영하는 지역 교육협력체계로 운영할 계획이다.
정덕영 양주시장은 "교육혁신협의체에서 논의된 다양한 의견을 실제 사업계획에 담는 데 중점을 두고 있다"며 "지역의 교육주체들이 함께 고민하고 준비한 만큼 양주의 여건과 교육 현장의 요구가 충실히 반영된 계획을 마련해 교육혁신선도지역 지정에 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com