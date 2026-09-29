전주 덕진공원서 내달 2~4일 비빔밥축제…'자연·문화·미식'

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 10월 2~4일 덕진공원서 비빔밥축제를 연다.
- 자연경관과 수변을 살려 20여개 체험·공연을 꾸몄다.
- 대형 비빔퍼포먼스·세계 비빔거리로 미식과 지역경제를 살린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
세계 비빔요리·쿠킹쇼·공연·플리마켓 등 미식문화 축제 확대
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 전주비빔밥을 중심으로 전국과 세계의 다양한 비빔 문화를 체험할 수 있는 가을 미식축제를 덕진공원에서 선보인다.
시는 오는 10월 2~ 4일 덕진공원 일원에서 '2026 전주비빔밥축제'를 개최한다고 29일 밝혔다.
올해 축제는 기존 대형 시설 중심의 공간에서 벗어나 덕진공원의 자연경관과 수변 공간을 활용해 전주의 자연과 문화, 미식이 어우러지는 형태로 꾸며진다.
축제장 곳곳에서는 대형 비빔 퍼포먼스, 전주 비빔밥 거리, 비빔밥 미니 월드, 팔도 비빔거리, 비빔밥 여행자 식당, 세계 비빔 거리 등 20여 개 프로그램이 운영된다.
대표 프로그램인 '대형 비빔밥 퍼포먼스'에서는 시민과 방문객이 함께 전주비빔밥을 완성하며 축제의 의미를 나눈다. '전주 비빔밥 거리'에서는 지역 업체들이 다양한 비빔 음식을 선보이고 '비빔밥 미니 월드'에서는 미니 정원 형태로 조성된 비빔밥 공간을 만날 수 있다.
전국 각 지역의 비빔밥을 소개하는 '팔도 비빔거리'도 마련된다. 방문객들은 지역별 비빔밥을 맛보며 우리나라 음식문화의 다양성을 경험할 수 있다.
'비빔밥 여행자 식당'은 라이브 공연과 비빔 미식을 함께 즐기는 다이닝펍 형태로 운영되며 '세계 비빔 거리'에서는 세계 각국의 비빔요리를 선보인다. '여행자 라운지'에서는 전통주와 비빔 미식 요리를 함께 즐기는 페어링 프로그램이 진행된다.
유명 셰프에게 직접 비빔 요리를 배우는 '비빔 쿠킹쇼'와 유네스코 음식창의도시 전주의 음식문화와 창의도시 네트워크를 소개하는 '유네스코 창의도시 홍보존', '전주음식 홍보관'도 운영된다.
공연과 퍼포먼스를 결합한 프로그램도 선보인다. '비빔밥 퍼레이드'에서는 전주 비빔밥 셰프를 콘셉트로 한 타악 퍼레이드가 펼쳐지고 국악과 DJ가 함께하는 '비빔밥 댄스파티'도 진행된다.
가족 단위 방문객을 위한 전주비빔밥 캐릭터 '전주비빔프렌즈' 포토존과 스탬프투어도 마련된다. 이와 함께 전주지역 소상공인이 참여하는 플리마켓, 기업 홍보전시 공간인 지역상생관, 축제 굿즈를 판매하는 비빔프렌즈 팝업스토어 등을 통해 지역경제 활성화도 도모한다.
lbs0964@newspim.com