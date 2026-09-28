"생명존중, 일상서 함께"…건양대병원 '온정 캠페인' 진행

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 건양대병원이 지역사회와 함께 생명의 소중함을 되새기고 자살예방에 대한 인식을 높이는 자리를 마련했다.

건양대병원은 28일 오후 신관 남쪽 출입구 일대에서 환자와 내원객, 교직원, 건양대 학생 등을 대상으로 '온정 캠페인'을 진행했다고 밝혔다.

28일 진행된 '온정 캠페인' 커피 제공 모습. [사진=건양대병원] 2026.09.28 gyun507@newspim.com

한국생명존중희망재단과 대전서구정신건강복지센터가 주관하고 건양대병원 생명사랑위기대응센터가 협업한 이번 행사는 지역사회에 생명존중 문화를 확산하고 자살예방의 중요성을 알리기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 300여 명이 참여했다. 현장에서는 커피와 음료를 제공하고 자살예방 관련 퀴즈와 기념품 증정 등 참여형 프로그램을 운영해 시민들이 자연스럽게 생명존중의 의미와 관련 정보를 접할 수 있도록 했다.

건양대병원은 이번 캠페인을 계기로 지역사회 자살예방 안전망 강화와 생명존중 문화 확산을 위한 활동을 이어갈 방침이다.

배장호 의료원장은 "이번 캠페인이 지역사회의 자살예방 안전망을 강화하고 따뜻한 생명존중 문화를 확산하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 환자 중심의 따뜻한 의료기관으로서 역할을 다하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com