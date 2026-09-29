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[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 9월 29일

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AI 핵심 요약

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  • 국회의장은 28일 세종시대 준비 간담회를 했다
  • 여야는 28일 국방·복지 등 현안 회의와 세미나를 열었다
  • 정당 지도부는 28일 예산협의·의총 등 일정을 소화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

 

◆국회의장

11:00 국회 세종시대 준비를 위한 간담회 / 세종특별자치시청
11:30 세종의사당 예정부지 시찰 및 브리핑 / 국회세종의사당 부지
16:00 제22대 후반기 한EU 포럼 위촉식 / 의장 집무실

◆상임위원회

10:00 교육위원회 전체회의 / 본관 522호
10:00 문화체육관광위원회 전체회의 / 본관 506호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 농림축산식품법안심사소위원회 / 본관 501호
10:00 보건복지위원회 전체회의 / 본관 601호
14:00 연금개혁특별위원회 전체회의 / 본관 601호
15:00 국방위원회 전체회의 / 본관 419호

◆의원실 세미나

08:00 김태년 의원실, 경제는 민주당 제58강 / 의원회관 제1소회의실
09:00 이용우 의원실 등, 글로벌기업의 책임과 노동자의 권리 / 의원회관 제1소회의실
10:00 고동진 의원실, AI 시대에 부응하는 원자력, 원자력 정책이 나아가야 할 방향은 무엇인가? / 의원회관 제1세미나실
10:00 유용원 의원실, K-방산 발전 세미나 / 의원회관 제7간담회의실
10:00 엄태영 의원실 등, 국내 종자산업 지원강화 방안 토론회 / 의원회관 제3세미나실
10:00 윤종오 의원실 등, 민자철도 20년 공공성과 안전은 어디에? / 의원회관 제10간담회의실
10:00 박정 의원실, 에너지 산업국가전략 국회 연속토론회: 4차- 새로운 전력 미래 비전-해상 SMR / 의원회관 제2간담회의실
10:00 우원식 의원실 등, 첨단산업 전력수요 급증, 원전이 해답인가? / 의원회관 제5간담회의실
10:00 권영세 의원실 등, 청년세대 양성평등의 시대적 문제점과 해결방안 / 의원회관 제2소회의실
11:00 김소희 의원실 등, 군 주요시설 중국산 전기차 출입, 이대로 괜찮은가? / 본관 245호
14:00 김재원 의원실, AI 시대, 대한민국 콘텐츠 산업의 새로운 도약과 정책 과제 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 정동만 의원실, 동남권 양성자 치료센터 구축을 위한 토론회 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 박상웅 의원실, 밀양아리랑 100년 기념 세미나 / 의원회관 제2소회의실
14:00 정춘생 의원실 등, 아동·청소년 보호를 위한 성착취 및 성학대 용어 개선 국회토론회: '단어가 시선을 바꿉니다' / 의원회관 제8간담회의실
14:00 이주희 의원실 등, 양자기술 국회 연속세미나: 제4차 양자산업 생태계 활성화 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 이재정 의원실, 한국 엔터네인먼트 산업 발전의 저해요소와 극복방안 / 의원회관 제1세미나실
14:00 남인순 의원실 등, 혈우병 어린이 가족을 위한 국회 초청의 날 / 국회박물관

◆소통관 기자회견

09:20 백종헌 의원, [국정감사 증인 관련 기자회견]
09:40 이진숙 의원, [현안 관련 기자회견]
11:00 김남국 의원, [청소년 SNS 규제 관련 기자회견]
13:00 안호영 의원, [용인반도체 국가산단 조기착공 중단 및 사회적 갈등 해결 촉구 기자회견]

◆더불어민주당

*김민석 당대표
05:00 [풀단 취재] 새벽 민생일정 / 양천구 신정차량기지 현장 방문
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
08:00 미래대응기금 관련 당정협의 / 국회 의원회관 306호
10:00 2026 더불어민주당 서울 예산정책협의회 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 2026 더불어민주당 경남 예산정책협의회 / 국회 본관 당대표회의실
15:30 공천혁신단 출범식 / 국회 본관 당대표회의실
16:30 사회적 약자 기본권 강화 TF 출범식 / 국회 본관 당대표회의실

*한병도 원내대표
08:00 미래대응기금 관련 당정협의
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
10:00 2026 더불어민주당 서울 예산정책협의회
14:00 2026 더불어민주당 경남 예산정책협의회

◆국민의힘

*장동혁 당 대표
11:05 천안함 46용사 위령탑 참배 / 천안함 46용사 위령탑
11:50 해병대 제6여단 방문 / 해병대 제6여단
16:00 의원총회 / 국회 본관 예결위회의장

*정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
10:00 고동진 의원 주최 <'AI시대에 부응하는 원자력, 원자력 정책이 나아가야 할 방향은 무엇인가?' 정책토론회> / 국회 의원회관 제1세미나실
10:00 엄태영 의원 등 주최 <식량안보와 종자주권 확보를 위한 국내 종자산업 지원강화 방안 토론회> / 국회 의원회관 제3세미나실
11:00 국민의힘 정책위・김소희・강선영 의원 주최 <'군 주요시설 중국산 전기차 출입, 이대로 괜찮은가?' 토론회> / 국회 본관 245호
14:00 정동만 의원 주최 <동남권 양성자 치료센터 구축을 위한 토론회> / 국회 의원회관 제3간담회의실
16:00 의원총회 / 국회 본관 예결위회의장

◆조국혁신당

*신장식 당대표
09:30, 의원총회 및 국정감사상황실 현판식 / 본관 224호
18:02, KBS라디오 <뉴스레터K> 출연

*김준형 원내대표
09:30, 의원총회 및 국정감사상황실 현판식 / 본관 224호
12:00, MBC라디오 <손석희의 12시> 출연

◆개혁신당

*이기인 비상대책위원장
통상 일정

*천하람 원내대표
11:00 군 주요시설 중국산 전기차 출입, 이대로 괜찮은가? 토론회 / 국회 본관 245호
15:00 국방위원회 전체회의 / 국회 본관 419호
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
18:35 국회방송 국회라이브6 파워인터뷰 출연  

seo00@newspim.com

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한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
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女 핸드볼, 일본 꺾고 8년 만의 금메달 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 핸드볼이 일본을 꺾고 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 이계청 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자핸드볼 국가대표. [사진=대한체육회] 2026.09.19 psoq1337@newspim.com 한국은 6전 전승, 승점 12로 금메달을 확정했다. 일본은 5승 1패(승점 10)로 은메달, 중국은 4승 2패(승점 8)로 동메달을 차지했다. 이번 대회 여자 핸드볼은 7개 팀이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 나란히 5연승을 거두며 최종전에서 사실상의 금메달 결정전을 치렀다. 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 경기 시작 2분 만에 페널티 스로우로 먼저 실점했지만 류은희와 권한나의 연속 득점으로 곧바로 역전했다. 전반 9분에는 전지연이 수비에서 공을 빼앗은 뒤 김보은의 속공 득점으로 연결하며 6-3까지 달아났다. 일본이 골키퍼를 빼고 필드 선수를 추가하는 파워 플레이로 반격했지만, 한국은 굳건했다. 수비 성공 후 골키퍼 박새영이 빈 골문을 향해 직접 득점하며 9-7을 만들었다. '원포인트 골키퍼' 정진희도 교체 투입된 뒤 7m 스로우를 막아내며 힘을 보탰고, 한국은 전반을 16-12로 앞선 채 마쳤다. 후반 일본의 추격이 거셌다. 한국은 한미슬이 2분 퇴장을 세 차례 받아 코트를 떠나는 악재 속에서 24-22까지 쫓겼다. 그러나 승부처에서 다시 집중력을 발휘했다. 일본이 류은희를 중심으로 한 공격을 견제하자, 전지연과 강은혜가 득점을 보탰다. 박새영은 일본의 속공을 연달아 막아냈다. 류은희도 결정적인 득점을 추가하며 승기를 굳혔다. 이후 한국은 끝까지 리드를 지켜 27-23으로 경기를 마무리했다.  박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％로 금메달 획득에 혁혁한 공을 세웠다. 베테랑 류은희도 이날 6골을 넣으며 힘을 보탰다.  이로써 한국은 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 아픔도 씻어냈다. 한국 여자 핸드볼이 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 한국은 이번 대회까지 통산 8번째 금메달을 수확했다. football1229@newspim.com 2026-09-27 20:04

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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