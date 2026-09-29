[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 9월 29일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장은 28일 세종시대 준비 간담회를 했다
- 여야는 28일 국방·복지 등 현안 회의와 세미나를 열었다
- 정당 지도부는 28일 예산협의·의총 등 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
11:00 국회 세종시대 준비를 위한 간담회 / 세종특별자치시청
11:30 세종의사당 예정부지 시찰 및 브리핑 / 국회세종의사당 부지
16:00 제22대 후반기 한EU 포럼 위촉식 / 의장 집무실
◆상임위원회
10:00 교육위원회 전체회의 / 본관 522호
10:00 문화체육관광위원회 전체회의 / 본관 506호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 농림축산식품법안심사소위원회 / 본관 501호
10:00 보건복지위원회 전체회의 / 본관 601호
14:00 연금개혁특별위원회 전체회의 / 본관 601호
15:00 국방위원회 전체회의 / 본관 419호
◆의원실 세미나
08:00 김태년 의원실, 경제는 민주당 제58강 / 의원회관 제1소회의실
09:00 이용우 의원실 등, 글로벌기업의 책임과 노동자의 권리 / 의원회관 제1소회의실
10:00 고동진 의원실, AI 시대에 부응하는 원자력, 원자력 정책이 나아가야 할 방향은 무엇인가? / 의원회관 제1세미나실
10:00 유용원 의원실, K-방산 발전 세미나 / 의원회관 제7간담회의실
10:00 엄태영 의원실 등, 국내 종자산업 지원강화 방안 토론회 / 의원회관 제3세미나실
10:00 윤종오 의원실 등, 민자철도 20년 공공성과 안전은 어디에? / 의원회관 제10간담회의실
10:00 박정 의원실, 에너지 산업국가전략 국회 연속토론회: 4차- 새로운 전력 미래 비전-해상 SMR / 의원회관 제2간담회의실
10:00 우원식 의원실 등, 첨단산업 전력수요 급증, 원전이 해답인가? / 의원회관 제5간담회의실
10:00 권영세 의원실 등, 청년세대 양성평등의 시대적 문제점과 해결방안 / 의원회관 제2소회의실
11:00 김소희 의원실 등, 군 주요시설 중국산 전기차 출입, 이대로 괜찮은가? / 본관 245호
14:00 김재원 의원실, AI 시대, 대한민국 콘텐츠 산업의 새로운 도약과 정책 과제 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 정동만 의원실, 동남권 양성자 치료센터 구축을 위한 토론회 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 박상웅 의원실, 밀양아리랑 100년 기념 세미나 / 의원회관 제2소회의실
14:00 정춘생 의원실 등, 아동·청소년 보호를 위한 성착취 및 성학대 용어 개선 국회토론회: '단어가 시선을 바꿉니다' / 의원회관 제8간담회의실
14:00 이주희 의원실 등, 양자기술 국회 연속세미나: 제4차 양자산업 생태계 활성화 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 이재정 의원실, 한국 엔터네인먼트 산업 발전의 저해요소와 극복방안 / 의원회관 제1세미나실
14:00 남인순 의원실 등, 혈우병 어린이 가족을 위한 국회 초청의 날 / 국회박물관
◆소통관 기자회견
09:20 백종헌 의원, [국정감사 증인 관련 기자회견]
09:40 이진숙 의원, [현안 관련 기자회견]
11:00 김남국 의원, [청소년 SNS 규제 관련 기자회견]
13:00 안호영 의원, [용인반도체 국가산단 조기착공 중단 및 사회적 갈등 해결 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
05:00 [풀단 취재] 새벽 민생일정 / 양천구 신정차량기지 현장 방문
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
08:00 미래대응기금 관련 당정협의 / 국회 의원회관 306호
10:00 2026 더불어민주당 서울 예산정책협의회 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 2026 더불어민주당 경남 예산정책협의회 / 국회 본관 당대표회의실
15:30 공천혁신단 출범식 / 국회 본관 당대표회의실
16:30 사회적 약자 기본권 강화 TF 출범식 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
08:00 미래대응기금 관련 당정협의
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
10:00 2026 더불어민주당 서울 예산정책협의회
14:00 2026 더불어민주당 경남 예산정책협의회
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
11:05 천안함 46용사 위령탑 참배 / 천안함 46용사 위령탑
11:50 해병대 제6여단 방문 / 해병대 제6여단
16:00 의원총회 / 국회 본관 예결위회의장
*정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
10:00 고동진 의원 주최 <'AI시대에 부응하는 원자력, 원자력 정책이 나아가야 할 방향은 무엇인가?' 정책토론회> / 국회 의원회관 제1세미나실
10:00 엄태영 의원 등 주최 <식량안보와 종자주권 확보를 위한 국내 종자산업 지원강화 방안 토론회> / 국회 의원회관 제3세미나실
11:00 국민의힘 정책위・김소희・강선영 의원 주최 <'군 주요시설 중국산 전기차 출입, 이대로 괜찮은가?' 토론회> / 국회 본관 245호
14:00 정동만 의원 주최 <동남권 양성자 치료센터 구축을 위한 토론회> / 국회 의원회관 제3간담회의실
16:00 의원총회 / 국회 본관 예결위회의장
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:30, 의원총회 및 국정감사상황실 현판식 / 본관 224호
18:02, KBS라디오 <뉴스레터K> 출연
*김준형 원내대표
09:30, 의원총회 및 국정감사상황실 현판식 / 본관 224호
12:00, MBC라디오 <손석희의 12시> 출연
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
통상 일정
*천하람 원내대표
11:00 군 주요시설 중국산 전기차 출입, 이대로 괜찮은가? 토론회 / 국회 본관 245호
15:00 국방위원회 전체회의 / 국회 본관 419호
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
18:35 국회방송 국회라이브6 파워인터뷰 출연
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