北 외무성 부상, 유엔서 "핵보유국 지위 되돌릴 수 없다"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 김선경 북한 외무성 부상은 28일(현지시간) 유엔총회 연설에서 "조선민주주의인민공화국 핵보유국 지위는 그 어떤 경우에도 그 무엇으로써도 되돌릴 수 없다"고 주장했다. 핵 억제력을 "절대적 힘이며 불가항력"으로 규정하면서 한미일 3국의 군사협력과 일본의 재무장 움직임을 싸잡아 비판했다.

김 부상은 이날 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 제81차 유엔총회 일반토의 연설에서 이같이 밝혔다. 한반도 정세에 대해서는 "조선반도와 주변 지역은 미국을 위시한 추종 국가들의 변함없는 대조선 적대시 정책과 가중되는 군사적 대결 행위로 하여 지난해와도 또 다른 극도의 불안정과 긴장 격화 상황을 마주하고 있다"고 했다.

그는 미국이 "조선민주주의인민공화국을 정조준한 미·한·일의 융합 군사 체제를 핵 요소가 포함된 보다 공격적이고 침략적인 군사 블록으로 진화시키고 있다"며 "올해만도 미국은 실전을 모의한 프리덤실드 등 각종 쌍무 및 다무적 군사 연습들을 연속적으로 벌여놓았다"고 지적했다.

김 부상은 "미국이 서울의 핵잠수함 보유 야망을 승인하고 적극 추진하면서 조선반도와 주변 지역에 최신형 미사일과 무인기를 비롯한 각종 무장 장비들을 이동 배치하고 있다"며 "현 군사 동향은 가뜩이나 불안정한 지역 안보 상황을 더욱 취약하게 만들고 있다"고 했다.

김선경 북한 외무성 부상.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.09.29 mj72284@newspim.com

일본을 향해서는 "특등 전범국인 일본은 지금의 혼란스러운 국제 정세를 기화로 평화헌법 제약 준수 방위에서의 탈피, 군사기구 개편, 무력 증강 등 재무장화 책동에 박차를 가하면서 지역 전반에 전운을 몰아오고 있다"고 주장했다. 이어 장거리 공격 무기 개발에 매달리는 일본의 야망에 대해 "패전국의 지위에 완전히 배치되는 것으로서 이는 유엔 헌장에 대한 파렴치한 무시이며 세계 평화에 대한 엄중한 도전"이라고 주장했다.

한반도에서 충돌이 발생하지 않는 이유로는 자국의 억제력을 들었다. 김 부상은 "그 누구도 침략 전쟁을 감히 도발할 수 없는 강력한 전쟁 억제력을 가지고 있으며 적대 세력들의 무력 사용 의지를 철저히 억제 관리하고 있기 때문"이라고 말했다.

그러면서 "조선민주주의인민공화국이 보유한 핵 억제력은 철저히 외부의 침략과 위협으로부터 주권과 안전, 평화를 수호하기 위한 절대적 힘이며 불가항력"이라고 강조했다. 이는 공화국 정부의 공식 입장이라고도 덧붙였다.

김 부상은 "앞으로도 압도적인 힘의 강세로 외부로부터 가해지는 온갖 위협들을 엄격히 통제 관리함으로써 국가의 자주권과 근본 이익을 굳건히 수호하고 지역과 세계의 평화와 안전을 담보해 나가는 데서 책임적인 핵보유국으로서의 사명에 더더욱 책임적으로 충실할 것"이라고 말했다.

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