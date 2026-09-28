밀양시시설관리공단, 6개 파크골프장 162홀 운영…스포츠관광 자원 육성

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공인 구장 기반 전국 단위 대회 유치

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 지역 파크골프장을 체계적으로 관리하며 대회 유치와 스포츠관광 기반 확대에 나선다.

경남 밀양 시민들이 밀양파크골프장에서 파크골프를 즐기고 있다.[사진=밀양시시설관리공단] 2026.09.28

밀양시시설관리공단은 밀양·가곡·하남·삼랑진·무안·산외 등 6개 파크골프장, 162홀을 운영하고 있다고 28일 밝혔다.

이 가운데 밀양파크골프장은 45홀 규모로 대한파크골프협회 공식 공인 구장이다. 코스 규격과 안전성을 인정받아 전국 단위 대회와 지도자 자격시험장으로 활용할 수 있다.

공단은 구장 품질을 유지하기 위해 9홀 단위로 일주일씩 순차 휴장하며 잔디와 코스를 관리하고 있다. 안전시설 점검과 이용 질서 확립, 편의시설 개선도 함께 추진한다.

밀양강과 낙동강 등 주변 자연환경과 연계한 대회와 친선경기 유치도 확대할 계획이다. 숙박시설과 음식점, 관광지 등 지역 자원과 연계해 파크골프를 스포츠관광 자원으로 육성한다는 구상이다.

김경민 이사장은 "6곳 162홀 규모의 파크골프장과 공인 구장을 기반으로 전국 단위 대회와 다양한 행사를 개최할 수 있다"며 "시설관리와 이용 환경 개선을 통해 시민들이 건강한 여가를 즐길 수 있도록 하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com