오리엔트정공, 디퍼런셜 독자 설계 역량 확보

양산 경험 바탕으로 글로벌 시장 공략

2~3년 내 전동화 부품 매출 50% 목표

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 전동화 부품 전문기업 오리엔트정공이 현재 양산 중인 디퍼런셜 어셈블리의 제조 경험을 바탕으로 독자적인 설계·해석 역량 확보에 나선다고 28일 밝혔다. 회사는 단순 부품 생산을 넘어 고객사 요구에 맞는 설계안을 직접 제안하는 기술기업으로 경쟁력을 높이고 글로벌 시장 공략을 본격화할 방침이다.

디퍼런셜 어셈블리는 차량이 선회할 때 좌우 바퀴의 회전 속도 차이를 조절하면서 동력을 전달하는 구동계 핵심 부품이다. 내연기관차뿐 아니라 하이브리드차와 전기차 등 다양한 파워트레인에 적용된다.

회사에 따르면 현재 친환경차 전용 플랫폼에 적용되는 관련 부품을 생산·공급하며 양산 및 품질관리 역량을 축적해 왔다. 이러한 양산 경험을 바탕으로 디퍼런셜의 구조와 하중 특성, 소재 및 제조공정 등을 종합적으로 분석하고 이를 독자적인 설계 기술로 발전시킬 계획이다.

오리엔트정공 CI. [사진=오리엔트정공]

첫 번째 개발 목표는 경량화와 성능 향상을 동시에 구현한 독자 모델이다. 3차원(3D) 모델링과 구조 최적화 시뮬레이션을 통해 필요한 강성과 내구성을 유지하면서 중량을 줄일 수 있는 자체 형상을 개발한다. 구조·소음진동(NVH)·내구·열유동 해석 등을 통해 소음 저감과 내구성 향상에 대한 객관적인 데이터도 확보할 계획이다. 특히 기존 양산 과정에서 축적한 제조기술과 품질 데이터를 설계 단계에 반영해 '설계-해석-제조-검증'으로 이어지는 자체 기술체계를 구축한다.

독자 개발 과정에서 확보되는 경량화 구조와 설계·해석 관련 핵심 기술은 국내외 특허 출원을 추진해 지식재산권(IP)으로 보호하고 향후 해외시장 진출을 위한 기술 경쟁력으로 활용할 계획이다. 연구 결과는 국제 학술저널 게재를 추진하고, 글로벌 자동차 구동계 및 전동화 분야 전문가들이 참여하는 CTI 심포지엄에서 연구성과를 발표한다. 오토메카니카, IAA 등 주요 글로벌 자동차·모빌리티 전시회에서는 개발 제품과 3D 설계 모델, 시뮬레이션 및 성능검증 결과 등을 선보일 예정이다.

해외 고객사 발굴에는 대한무역투자진흥공사(KOTRA)의 해외 네트워크를 적극 활용한다. 해외지사화사업과 글로벌 파트너링(GP) 사업 등을 통해 잠재 고객사를 발굴하고 기술 제안과 현지 미팅을 확대해 실질적인 수주로 연결한다는 구상이다. 오리엔트정공은 현재 약 10% 수준인 전동화 관련 부품 매출 비중을 신규 부품 양산과 해외 고객 확대를 통해 향후 2~3년 내 50% 수준까지 확대한다는 목표다.

오리엔트정공 관계자는 "안정적인 양산 능력에 독자적인 설계·해석 역량까지 확보하면 글로벌 고객사의 요구에 맞춘 제품을 직접 설계하고 선제적으로 기술을 제안할 수 있다"며 "경량화 디퍼런셜을 시작으로 핵심 설계기술을 지속적으로 IP화하고 글로벌 전시회와 KOTRA 해외 네트워크를 연계해 해외 신규 거래선 확보와 전동화 부품 수출 확대에 속도를 내겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com