전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.28 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

"건기식, 내수 성장 둔화…제조 경쟁력 갖춘 기업 주목" - 그로쓰리서치

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 그로쓰리서치는 28일 건강기능식품 업계의 성장축이 바뀌었다고 분석했다
  • 내수 둔화 속에 유통채널 확대와 제형 다양화가 새 기회가 됐다고 봤다
  • ODM·원료·생산·수출 역량 갖춘 기업의 경쟁력이 높아진다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국내 시장 성장률 1.9%로 둔화…편의점·온라인 등 판매 채널 확대
정제·캡슐 넘어 액상·젤리·필름으로, 다양한 제형 생산 역량 중요

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 그로쓰리서치는 28일 건강기능식품 산업에 대해 국내 시장의 성장세가 둔화하는 가운데 유통채널 확대와 제형 다양화, 해외 수출이 새로운 성장 요인으로 부상하고 있다고 분석했다. 제품 개발부터 원료 조달, 생산까지 대응할 수 있는 제조 역량을 갖춘 기업의 경쟁력이 높아질 것으로 전망했다.

국내 건강기능식품 시장은 코로나19 이후 성장 속도가 둔화하고 있다. 2025년 국내 시장 규모는 4조910억원으로 전년 대비 1.9% 증가하는 데 그쳤다. 이에 따라 제조업체들도 기존 홈쇼핑과 방문판매 중심의 판매 구조에서 벗어나 온라인과 편의점 등으로 유통채널을 넓히고 있다.

한용희·손준혁 그로쓰리서치 연구원은 "국내 건강기능식품 제조업체들은 유통채널 확대와 제형 다변화, 해외 수출에서 새로운 성장 동력을 확보해야 한다"며 "시장 성장세가 둔화하는 상황에서 제품 개발·생산 역량을 갖춘 제조업체는 공급 품목과 고객사를 늘릴 수 있는 기회를 확보할 수 있다"고 분석했다.

[사진=그로쓰리서치]

실제 편의점이 새로운 판매처로 부상하고 있다. 다이소는 2026년 3월부터 기존 21개 업체의 건강기능식품 100여종을 판매했으며, CU는 8월 10일 정기 구독형 판매망이 130만개를 돌파했다고 보고서는 설명했다. 올리브영도 1월 30일 건강기능식품 리뉴얼을 통해 취급 제품을 확대했다.

판매 채널이 다양해지면서 제조업체에는 새로운 고객사와 제품 공급 기회가 생길 것으로 예상됐다. 브랜드사는 자체 생산시설을 보유하지 않은 경우가 많아 제품 기획 단계부터 생산까지 대응할 수 있는 주문자개발생산(ODM) 업체의 역할이 커질 수 있다는 분석이다.

제품 제형의 다양화도 제조업체의 경쟁력을 가르는 요인으로 꼽혔다. 기존 정제와 캡슐 중심에서 액상과 젤리, 필름 등으로 제품 형태가 확대되고 있기 때문이다. 보고서에 따르면 2026년 4월 말 기준 건강기능식품 매출액 상위 30개 제품 가운데 약 10개가 액상·젤리 등 비전통적인 제형으로 출시됐다.

한 연구원과 손 연구원은 "소비자들은 간편하게 섭취할 수 있는 상품을 선호하는 경향을 보이고 있다"며 "다양한 제형의 개발·생산 역량은 기존 고객사의 주문 확대뿐 아니라 신규 고객사 확보에도 도움이 될 수 있다"고 설명했다.

해외 수출도 국내 시장의 성장 둔화를 보완할 요인으로 제시됐다. 2025년 국내 건강기능식품 수출액은 4억5388만달러로 전년 대비 0.2% 증가했다. 같은 기간 내수 판매액은 4조2491억원으로 4.5% 감소했다. 수출이 아직 전체 매출에서 차지하는 비중은 크지 않지만 내수보다 상대적으로 양호한 흐름을 보이고 있다는 평가다.

글로벌 시장의 성장 전망도 긍정적으로 제시됐다. 시장조사업체 그랜드뷰리서치에 따르면 글로벌 보충제 시장은 올해 2086억달러(약 283조원)에서 오는 2033년 4317억달러(약 586조원)로 성장해 연평균 성장률 9.5%를 기록할 것으로 예상됐다.

다만 해외 진출을 위해서는 현지 시장에 맞는 제품 개발과 규제 대응 역량이 필요하다고 짚었다. 국가마다 선호하는 제형과 원료, 판매 채널이 다른 데다 제품 등록과 인증 등 규제도 차이가 있어 제조사가 원료 개발부터 제품 생산까지 대응할 수 있는지가 중요하다는 설명이다.

그로쓰리서치는 건강기능식품 제조업체의 경쟁력을 판단할 기준으로 ODM 개발력과 개별인정형 원료 확보, 생산능력을 제시했다. ODM 업체는 브랜드사의 제품 기획 단계부터 원료 선정과 배합, 제형 설계 등을 함께 수행할 수 있어 제품 차별화 수요가 높아질수록 역할이 커질 수 있다.

개별인정형 원료도 중요하다. 고시형 원료와 달리 사업자가 안전성과 기능성을 직접 입증해 식품의약품안전처의 인정을 받아야 하기 때문에 개발에 성공하면 일정 기간 차별화된 제품을 공급할 수 있다. 제조업체가 독자 원료를 확보하면 기존 고객사와의 협업뿐 아니라 신규 고객사를 유치하는 데도 활용할 수 있다.

생산능력은 늘어나는 주문에 대응하기 위한 또 다른 경쟁력이다. 건강기능식품은 정제와 캡슐뿐 아니라 액상, 젤리, 필름 등으로 제품 형태가 다양해지고 있어 여러 제형을 생산할 수 있는 설비와 품질관리 능력이 중요해지고 있다.

관련 기업으로는 네오크레마와 노바렉스, 서흥, 콜마비앤에이치, 코스맥스엔비티, 쎌바이오텍 등이 제시됐다. 이 가운데 네오크레마와 노바렉스, 서흥은 별도의 투자포인트도 제시됐다.

네오크레마는 기능성 식품소재와 식품첨가물을 생산하는 기업으로, 개별인정형 원료 개발을 통해 고객사 확대를 추진하고 있다. 회사는 자체 개발한 고순도 갈락토올리고당(GOS)을 중심으로 기능성 원료 사업을 확대하고 있으며 바이오헬스케어 사업도 새로운 성장축으로 육성하고 있다.

노바렉스는 국내 건강기능식품 ODM·OEM 전문기업으로 다양한 제형과 개별인정형 원료를 기반으로 고객사를 확대하고 있다. 올해 상반기 매출액은 2225억원, 영업이익은 251억원으로 전년 동기 대비 각각 17.3%, 29.2% 증가했다. 같은 기간 수출 비중은 31.4%로 해외 사업도 확대되고 있다.

서흥은 하드캡슐과 건강기능식품 ODM 사업을 함께 영위하고 있다. 올해 상반기 연결 매출액은 3962억원으로 전년 동기 대비 10.1% 증가했고 영업이익은 362억원으로 42.4% 늘었다. 하드캡슐 시장에서의 경쟁력과 건강기능식품 생산 역량을 기반으로 해외 고객사를 확대하고 있다는 분석이다.

한 연구원과 손 연구원은 "건강기능식품 시장에서는 단순히 시장 성장률에 기대기보다 제품 기획과 원료 개발, 다양한 제형 생산, 해외 고객사 대응까지 연결할 수 있는 제조 경쟁력이 중요해지고 있다"며 "내수 성장 둔화를 보완할 수 있는 수출 경쟁력을 갖춘 기업에도 주목할 필요가 있다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
사진
女 핸드볼, 일본 꺾고 8년 만의 금메달 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 핸드볼이 일본을 꺾고 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 이계청 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자핸드볼 국가대표. [사진=대한체육회] 2026.09.19 psoq1337@newspim.com 한국은 6전 전승, 승점 12로 금메달을 확정했다. 일본은 5승 1패(승점 10)로 은메달, 중국은 4승 2패(승점 8)로 동메달을 차지했다. 이번 대회 여자 핸드볼은 7개 팀이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 나란히 5연승을 거두며 최종전에서 사실상의 금메달 결정전을 치렀다. 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 경기 시작 2분 만에 페널티 스로우로 먼저 실점했지만 류은희와 권한나의 연속 득점으로 곧바로 역전했다. 전반 9분에는 전지연이 수비에서 공을 빼앗은 뒤 김보은의 속공 득점으로 연결하며 6-3까지 달아났다. 일본이 골키퍼를 빼고 필드 선수를 추가하는 파워 플레이로 반격했지만, 한국은 굳건했다. 수비 성공 후 골키퍼 박새영이 빈 골문을 향해 직접 득점하며 9-7을 만들었다. '원포인트 골키퍼' 정진희도 교체 투입된 뒤 7m 스로우를 막아내며 힘을 보탰고, 한국은 전반을 16-12로 앞선 채 마쳤다. 후반 일본의 추격이 거셌다. 한국은 한미슬이 2분 퇴장을 세 차례 받아 코트를 떠나는 악재 속에서 24-22까지 쫓겼다. 그러나 승부처에서 다시 집중력을 발휘했다. 일본이 류은희를 중심으로 한 공격을 견제하자, 전지연과 강은혜가 득점을 보탰다. 박새영은 일본의 속공을 연달아 막아냈다. 류은희도 결정적인 득점을 추가하며 승기를 굳혔다. 이후 한국은 끝까지 리드를 지켜 27-23으로 경기를 마무리했다.  박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％로 금메달 획득에 혁혁한 공을 세웠다. 베테랑 류은희도 이날 6골을 넣으며 힘을 보탰다.  이로써 한국은 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 아픔도 씻어냈다. 한국 여자 핸드볼이 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 한국은 이번 대회까지 통산 8번째 금메달을 수확했다. football1229@newspim.com 2026-09-27 20:04

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동