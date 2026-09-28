G마켓, 멤버십 무료반품 대상 상품 163% 확대

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판매자 스타배송까지 적용

월 3회…가구·신선식품 제외

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = G마켓은 '꼭 멤버십' 회원에게 제공하는 무료반품 대상 상품 수를 기존보다 163% 늘린다고 28일 밝혔다.

이날부터 기존 '스타배송' 상품에 한정했던 무료반품 혜택을 '판매자 스타배송' 상품까지 확대한다. 스타배송은 G마켓의 도착보장 서비스다.

G마켓이 꼭 멤버십 회원의 무료반품 혜택을 판매자 스타배송 상품까지 확대한다. [사진=G마켓]

기존 적용 대상은 동탄 메가물류센터와 제휴 풀필먼트사의 물류센터를 이용하는 상품이었다. 이번 확대에 따라 판매자가 직접 재고와 출고를 관리하는 판매자 스타배송 상품도 무료반품 대상에 포함된다.

무료반품은 구매자 ID당 월 최대 3회 이용할 수 있다. 단순 변심에 따른 반품에도 적용되지만 가구와 신선식품 카테고리 상품은 제외된다.

반품 비용은 기존과 같이 G마켓이 부담한다. 고객이 반품을 신청하면 판매자가 설정한 반품 배송비를 기준으로 비용을 지원한다.

판매자는 별도의 시스템 설정이나 추가 비용 부담 없이 구매 고객에게 무료반품 혜택을 제공할 수 있다.

kji01@newspim.com