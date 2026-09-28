[2026AG] 육상 남자 400m 계주, 배턴 터치 위반으로 실격…한국, 판정에 항소

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자 400m 계주팀이 27일 예선서 실격했다
- 김시온에서 조엘진으로 배턴 터치가 원활치 않았다
- 한국은 항소했으며 여자 계주는 결선에 진출했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 입상을 노렸던 한국 육상 남자 400m 계주 대표팀이 예선에서 실격 판정을 받아 결선 진출에 실패했다.
김시온(국군체육부대), 나마디 조엘진(예천군청), 이재성(전남광주시청), 비웨사 다니엘 가사마(안산시청)로 구성된 한국은 27일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 대회 남자 400m 계주 예선 2조에서 실격 처리됐다.
당초 한국 400m 남자 계주 대표팀은 김시온, 나마디 조엘진, 이재성, 비웨사 다니엘 순으로 달려 39초 33을 기록하며 4위로 결승선을 통과했다.
그러나 첫 번째 주자 김시온에서 두 번째 주자 조엘진으로 넘어가는 과정에서 배턴 터치가 원활하지 않았다. 결국 경기 후 심판진은 한국팀에 실격을 선언했다.
이에 한국 측은 판정을 받아들이기 어렵다며 항소를 결정했다. 다만 판정이 뒤집히지 않는다면 한국은 28일 예정된 결선에 출전할 수 없다.
한국은 이번 대회 남자 100m에서 각각 4위와 5위에 오른 나마디 조엘진과 비웨사를 앞세워 계주 메달 획득을 노렸다. 그러나 예선에서 실격 판정을 받으며 계획에 차질이 생겼다.
한편 여자 400m 계주 대표팀은 결선 진출에 성공했다. 서지현(진천군청), 김서윤(창원시청), 김명지(정선군청), 김주하(시흥시청)로 구성된 한국은 예선 2조에서 44초 94를 기록해 조 5위에 올랐다. 전체 기록에서는 8위에 자리하며 결선 티켓을 확보했다.
여자 3000m 장애물 결선에서는 조하림(문경시청)이 10분 26초 06을 기록해 출전 선수 8명 가운데 8위로 경기를 마쳤다.
football1229@newspim.com