[프로축구] 강원, 22라운드 순연 경기서 인천과 득점 없이 0-0 무승부

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로축구 K리그1 강원FC와 인천 유나이티드가 승점 1씩 나눠 가졌다.

강원은 27일 강릉하이원아레나에서 열린 하나은행 K리그1 2026 22라운드 순연 경기에서 인천과 0-0으로 비겼다.

[서울=뉴스핌] 인천 이청용과 강원 서민우가 27일 강릉하이원아레나에서 열린 하나은행 K리그1 2026 22라운드 순연 경기에서 경합하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.09.27 football1229@newspim.com

강원은 시즌 10승 13무 7패를 기록해 승점 43으로 5위에 자리했다. 인천은 승점 39(10승 9무 11패)를 기록해 8위가 됐다.

이 경기는 당초 8월 8일 열릴 예정이었으나, 강원의 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 플레이오프 일정으로 미뤄졌다.

파이널 라운드를 앞두고 상위권 진입을 노리는 두 팀 모두 승점 3이 필요했지만 끝내 상대 골문을 열지 못했다.

먼저 기회를 잡은 쪽은 강원이었다. 전반 9분 고영준이 페널티지역 왼쪽에서 오른발 감아차기를 시도했지만, 공은 골대를 살짝 벗어났다.

인천도 전반 막판 반격했다. 전반 39분 레안드로의 패스를 받은 김성민이 페널티지역 오른쪽에서 슈팅을 시도했지만 골키퍼 정면으로 향했다.

전반을 0-0으로 마친 뒤 후반에는 인천이 먼저 위협적인 장면을 만들었다. 후반 5분 이청용이 페널티지역 안에서 낮고 빠른 슈팅을 시도했지만, 강원 골키퍼 박청효가 막아냈다.

강원은 후반 13분 프리킥 상황에서 김대원의 크로스를 모재현이 헤더로 연결했다. 하지만 인천 골키퍼 김동헌 정면으로 향했다. 인천 역시 후반 17분 레안드로의 컷백 패스를 받은 이민혁이 슈팅을 날렸지만 골키퍼에게 막혔다.

두 팀은 경기 막판까지 세트피스를 활용해 결승골을 노렸지만 득점에는 실패했다. 강원은 후반 31분 강투지의 헤더가 골문을 벗어났고, 인천도 후반 40분 이청용의 프리킥을 득점으로 연결하지 못했다.

결국 두 팀은 0-0으로 경기를 마치며 승점 1씩 추가하는 데 만족해야 했다.

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