[2026AG] 복싱 김민성, 8강서 印尼 4-1 제압 준결승 진출…최소 銅 확정

AI 핵심 요약beta
- 김민성이 27일 아시안게임 8강서 승리했다
- 한국 복싱 김민성이 동메달을 확보했다
- 김민성은 30일 준결승서 결승행에 도전한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 복싱 김민성이 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 80㎏급에서 준결승에 올라 동메달을 확보했다.
김민성은 27일 일본 아이치현 니시오 체육관에서 열린 대회 8강전에서 인도네시아 마이켈 로베르드 무스키타 상대 4-1 판정승을 거뒀다.
아시안게임과 올림픽 복싱은 동메달 결정전을 따로 치르지 않고 준결승에서 패한 선수 모두에게 동메달을 수여한다. 준결승에 진출한 김민성은 이번 승리로 메달권 진입을 확정했다.
김민성은 1라운드 판정 1-4로 밀리며 불안하게 출발했다. 심판 5명 중 4명이 무스키타에게 10점을 주며 기선을 빼앗겼다.
하지만 김민성은 2라운드부터 반격에 나섰다. 상대 빈틈을 파고드는 정확한 펀치를 꽂아 넣었고, 이 일격은 심판 5명 전원에게 10점 만점을 따내 승부를 원점으로 돌렸다.
기세를 탄 김민성은 마지막 3라운드에서도 적극적인 공세를 이어갔다. 심판 4명이 3라운드 우세(10-9)를 선언했다.
최종 채점 결과에서도 4-1로 우세 판정을 받아 역전승을 완성했다.
동메달을 확보한 김민성은 오는 30일 열리는 준결승전에서 결승 진출을 노린다.
willowdy@newspim.com