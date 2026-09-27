[2026AG] e스포츠 포켓몬 유나이트 韓 대표팀, 동메달 획득...준결승서 일본에 패배

AI 핵심 요약beta
- 한국 포켓몬 유나이트 대표팀이 27일 아시안게임서 동메달을 땄다.
- 준결승서 일본에 0-2로 져 결승 진출에 실패했다.
- 한국 e스포츠는 금 1개, 은 1개, 동 2개를 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 e스포츠 포켓몬 유나이트 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 동메달을 획득했다.
박성순, 조민혁, 진수빈, 김재영, 이지환(이상 T1)으로 구성된 한국은 27일 일본 아이치현 아이치 스카이 엑스포에서 열린 대회 e스포츠 포켓몬 유나이트 준결승에서 일본에 0-2로 패했다. 이번 대회 포켓몬 유나이트는 별도의 3·4위 결정전을 치르지 않아 한국은 동메달을 확정했다.
한국은 조별리그 C조에서 인도를 2-0으로 꺾은 뒤 일본에 1-2로 패해 조 2위로 8강에 진출했다. 8강에서는 싱가포르를 2-1로 제압하며 준결승에 올랐다.
4강 상대는 조별리그에서 한 차례 패했던 개최국 일본이었다. 한국은 설욕에 나섰지만 다시 0-2로 패하며 결승 진출에는 실패했다.
포켓몬 유나이트는 포켓몬 지식재산권(IP)을 활용한 기지 점령 방식의 게임으로 이번 아시안게임에서 처음 정식 종목으로 채택됐다.
한국 e스포츠 선수단은 이번 대회에서 네 번째 메달을 추가했다. 앞서 대전격투 종목에서 연제길(kt롤스터), 배재민(키움 디알엑스), 이광노가 금메달을 획득했고, 뿌요뿌요에서는 강동신이 은메달을 따냈다.
그란투리스모7에서는 김영찬(DCT 레이싱)이 동메달을 수확했다. 포켓몬 유나이트까지 동메달을 추가, 한국 e스포츠 선수단은 금메달 1개, 은메달 1개, 동메달 2개를 기록하게 됐다.
football1229@newspim.com