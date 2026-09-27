[2026AG] 육상 주현명, 남자 마라톤 경보서 5위…8년 만의 메달 도전 실패

AI 핵심 요약beta
- 주현명은 27일 나고야 아시안게임 남자 마라톤 경보 5위에 올랐다.
- 195㎞를 3시간 14분 31초로 완주하며 메달 획득에 실패했다.
- 2018년 동메달 이후 8년 만의 메달 도전도 무산됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=경보 국가대표 주현명이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 남자 마라톤 경보에서 5위에 올랐다.
주현명은 27일 일본 나고야 도로 코스에서 42.195㎞를 3시간 14분 31초로 완주했다.
이날 주현명은 일본 가쓰키 하야토(3시간 3분 36초), 중국 저우잉청(3시간 6분 40초), 일본 스와 모토후미(3시간 8분 57초), 중국 탕위솨이(3시간 13분 54초)에 이어 5번째로 결승선을 통과했다.
주현명은 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임 남자 경보 50㎞에서 동메달을 땄다. 이후 8년 만의 메달에 도전했지만, 시상대에는 오르지 못했다.
이날 남자 마라톤 경보는 7명의 선수가 출전했고, 6명이 완주했다.
같은 날 열린 여자 마라톤 경보에는 한국 선수가 출전하지 않았다. 해당 종목에서는 카자흐스탄 야스미나 토산바예바가 3시간 22분 20초에 결승선을 통과하며 1위를 기록했다. 이어 중국 단제꿔종이 3시간 26분 9초, 리마가 3시간 32분 26초를 기록해 나란히 은, 동메달을 받았다.
willowdy@newspim.com