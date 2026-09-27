경남도, 스타트업 55곳 고용·투자 성과…AI·콘텐츠 기업 33억원 투자 유치

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신규고용 92명 및 투자유치 33억 원

지식재산권 55건 확보 및 해외 진출



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 추진하는 창업 지원사업에 참여한 기업들이 신규고용과 투자유치, 지식재산권 확보 등에서 성과를 내고 있다.

경남도는 경남창조경제혁신센터와 함께 추진한 '경남형 스타트업 액셀러레이팅 지원사업'과 '경남 자원연계형 로컬창업 활성화 지원사업'의 중간 성과를 27일 공개했다.

경남형 스타트업 액셀러레이팅 지원사업[사진=창원시] 2026.09.27

경남형 스타트업 액셀러레이팅 지원사업은 신산업과 인공지능(AI), 콘텐츠 분야 유망 기업을 발굴해 멘토링, 기업설명회(IR) 데모데이, 네트워킹, 투자유치와 해외 진출 등을 지원하는 사업이다.

올해 참여기업 27곳은 신규고용 61명, 투자유치 33억 원, 특허 출원·등록 등 지식재산권 38건을 확보했다. 이 가운데 4곳은 중소벤처기업부 팁스(TIPS)에 선정돼 기업별 최대 8억 원 규모의 연구개발 자금을 지원받게 됐다.

경남 자원연계형 로컬창업 활성화 지원사업은 인구감소지역과 관심지역의 자원·문화를 창업 아이디어와 결합하는 기업을 발굴·지원한다. 참여기업에는 사업화 자금과 실전교육, 민간 액셀러레이터의 컨설팅 등이 제공된다.

올해 선정된 28곳은 신규고용 31명과 지식재산권 17건을 확보했다. 해외 수출액은 1400만 원으로 집계됐다.

지역별 자원과 특성을 활용한 기업 간 협력도 진행되고 있다.

남해의 엑스크루는 지역 가이드 기반 투어와 체험 사업을 통해 5명을 새로 고용했다. 미국과 대만 기업 등과 현지 상품 공급 및 공동 마케팅을 위한 업무협약도 3건 체결했다.

거창의 거창한 국수는 중소벤처기업부의 립스Ⅱ(LIPSⅡ)에 선정돼 8500만 원의 사업화 자금을 확보했다. 2025년 호주 수출을 시작으로 일본과 중국 등으로 판로를 넓혔으며, 현재까지 1400만 원 상당의 제품을 수출했다.

의령 세이업 농업회사법인의 버섯 건조기술을 활용해 칼국수 밀키트용 고명과 조미료를 개발하고, 건조 버섯을 납품받는 방안도 논의하고 있다.

경남도와 경남창조경제혁신센터, 민간 액셀러레이터 등은 지난 22~23일 사업별 중간보고회를 열고 기업별 성과와 사업 추진 상황을 점검했다.

news2349@newspim.com