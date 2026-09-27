경남교육청 '찾아가는 안전보건교육' 실시…현장 근로자 안전 강화

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청은 29일부터 안전보건교육을 34회 운영한다.
- 도내 15개 시군 현업업무종사자 대상 법정교육이다.
- 산재 예방과 근로자 안전환경 조성에 초점을 맞췄다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 현장 근로자들의 안전을 챙기기 위해 현장을 직접 찾아 나선다.
도교육청은 오는 29일부터 11월 30일까지 도내 15개 시군에서 '2026년 지역으로 찾아가는 안전보건교육'을 34회 운영한다고 27일 밝혔다.
교육 대상자는 도내 공립학교와 교육기관에 근무하는 현업업무종사자다. 이번 교육은 산업안전보건법에 따른 법정 의무교육으로, 대상자의 이동 부담을 줄이기 위해 지역별 집합교육 방식으로 마련됐다.
교육은 고령 근로자가 많은 직종의 특성을 고려해 작업 중 발생할 수 있는 사고를 예방하고 안전한 근무환경을 조성하는 데 초점을 맞춘다.
주요 교육 내용은 산업안전보건법 이해, 청소원·당직전담사 관련 재해 사례와 안전수칙, 작업장 위험 요인 및 사고 예방, 근골격계 질환 예방과 관리, 폭염·온열질환 예방 등이다.
도교육청은 교육과 함께 산업재해 예방 캠페인도 진행한다. 교육 현장에 만화와 이미지로 구성한 안전 배너를 설치해 근로자가 주요 안전수칙과 재해 예방 정보를 쉽게 확인하도록 할 계획이다.
양미 안전총괄과장은 "안전은 교육에서 시작해 현장의 실천으로 완성된다"며 "고령 근로자의 특성과 직종별 작업환경을 반영한 예방 중심 교육으로 안전한 근무환경을 조성하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com