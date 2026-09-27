부산항 개항 150주년 '2026 광복레코드페어' 개최…해양 음악 조명

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1970~80년대 음악감상실 프로그램

다양한 공연과 음반 판매 체험 제공

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산항 개항 150주년을 맞아 '돌아와요 부산항에'부터 희귀 음반과 바이닐 디제잉, 라이브 공연까지 부산의 해양 음악을 조명하는 특별한 행사가 열린다.

부산근현대역사관은 다음 달 9일부터 10일까지 이틀간 별관 1층에서 '2026 광복레코드페어'를 개최한다고 27일 밝혔다.

2026 광복레코드페어 포스터[사진=부산시] 2026.09.27

올해로 3회째를 맞은 행사는 부산 원도심 광복동의 문화 정체성을 바탕으로 부산의 지역성과 근현대사를 대중음악으로 살펴보는 자리다. 부산의 해양 음악을 주제로 강연과 공연, 디제잉, 음악감상회 등이 진행된다.

첫날인 9일 오후 1시에는 '무아음악감상실'이 열린다. 1970~80년대 부산 원도심에서 운영된 음악감상실 '무아'의 전성기를 돌아보는 프로그램이다. 무아 출신 DJ 최인락이 '물 건너온 음악들'을 주제로 부산항을 통해 유입된 음악을 소개한다.

오후 7시에는 '조용필 컬렉션'이 마련된다. '돌아와요 부산항에'를 비롯한 조용필의 대표곡을 감상하고, 베이시스트 노선택의 해설을 통해 곡에 담긴 이야기를 살펴본다.

10일에는 다양한 음반과 공연 프로그램이 이어진다. 오후 1시에는 마이다스비츠, 오후 3시에는 타이거디스코가 참여하는 '바이닐 디제잉 세션'이 진행된다. 잘 알려지지 않은 대중음악을 발굴해 소개하는 자리다.

오후 2시에는 에디터 겸 작가 정우영이 진행하는 '부산항 리믹스'가 열린다. 부산항을 소재로 한 희귀 음반을 해설과 함께 감상하는 프로그램이다.

오후 4시에는 가요평론가 이동순의 청음 강연 '부산은 트로트의 고향이다'가 진행된다. 부산의 항구와 한국 대중음악의 관계, 트로트의 형성과 발전 과정을 다룬다.

오후 7시부터는 '항구의 도시' 공연이 열린다. 부산 싱어송라이터 김일두를 중심으로 한 '김일두와 달별들', 싱어송라이터 조동희와 박혜리가 무대에 오른다. 김일두와 달별들은 '마도로스의 여인', '뜨거운 불' 등 부산 항구와 바다를 소재로 한 곡을 선보인다.

행사 기간 낮 12시부터 오후 6시까지는 레코드 부스가 운영된다. 레코드 소장가와 판매점 등 약 20곳이 참여해 음반과 관련 도서를 판매하며, 음반을 들을 수 있는 공간도 마련된다.

음악감상실과 청음 강연, 공연 등 일부 프로그램은 사전 신청을 해야 참여할 수 있다. 신청은 오는 28일부터 부산근현대역사관 누리집에서 받는다. 프로그램별 모집 인원은 4~50명이며, 모두 선착순이다. 관람료는 무료다.

김기용 부산근현대역사관장은 "대중음악을 통해 부산의 바다와 항구에 담긴 이야기를 만날 수 있는 자리"라며 "시민들이 부산의 음악과 역사를 함께 경험하길 바란다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com