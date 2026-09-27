女피겨 유망주 황정율, 주니어 그랑프리 5차 대회 9위…파이널 진출 무산

AI 핵심 요약beta
- 황정율이 27일 주니어 그랑프리 5차 대회서 9위에 올랐다.
- 황정율은 프리 104.54점, 총점 171.04점을 기록했다.
- 황정율은 시즌 1·5차 모두 9위로 파이널 진출에 실패했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 피겨스케이팅 여자 싱글 기대주 황정율(수리고)이 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 주니어 그랑프리 5차 대회를 9위로 마무리했다.
황정율은 27일(한국시간) 조지아 바투미의 바투미 아이스 아레나에서 열린 대회 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 55.18점, 예술점수(PCS) 50.36점에 감점 1점을 받아 104.54점을 기록했다.
쇼트프로그램에서 66.50점을 받은 황정율은 총점 171.04점으로 출전 선수 35명 가운데 9위에 올랐다.
황정율은 연기 초반 세 차례 점프 과제를 안정적으로 수행했지만 후반부 점프에서 아쉬움을 남겼다. 가산점 구간에 배치한 트리플 러츠 착지 과정에서 넘어졌다. 수행점수(GOE)에서 2.36점을 잃었고, 감점 1점도 받았다.
이어 트리플 플립에서는 회전수 부족 판정을 받았다. 트리플 토루프-더블 악셀-더블 악셀 시퀀스에서도 쿼터 랜딩(회전수가 90도 수준에서 모자라는 경우) 판정이 나와 아쉬움을 삼켰다.
황정율은 이번 시즌 주니어 그랑프리 1차 대회와 5차 대회에 출전해 모두 9위를 기록했다. 두 대회에서 랭킹포인트 4점에 머무른 황정율은 상위 선수들이 출전하는 주니어 그랑프리 파이널 진출에는 실패했다.
football1229@newspim.com