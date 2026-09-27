[EPL] 맨시티 회장, 재정 규정 114건 위반 판단 보도에도 결백 주장

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 잉글랜드 프로축구 맨체스터 시티(맨시티)가 프리미어리그(EPL) 재정 규정 위반 혐의 115건 가운데 114건에서 위반 판단을 받았다는 보도가 나온 가운데 칼둔 알무바라크 구단 회장이 결백 입장을 재확인했다.

알무바라크 회장은 26일(현지시간) 맨시티 구단 홈페이지를 통해 "EPL 절차는 아직 갈 길이 멀다"며 "구단의 결백을 입증하겠다는 우리의 확신과 의지는 이 일이 시작됐을 때와 똑같이 강하다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 맨체스터 시티 칼둔 알무바라크 회장. [사진=맨체스터 시티 SNS 캡쳐] 2026.09.27 football1229@newspim.com

이어 "우리가 왜 이렇게 확신하는지 공유하고 싶은 것들이 많지만 법적 절차상 엄격한 기밀 유지 의무가 있어 그렇게 할 수 없다"며 "이 서한 역시 규정 준수를 위해 여러 차례 법률 검토를 거쳤다"고 설명했다.

앞서 디애슬레틱은 맨시티가 EPL 독립조사위원회 심리에서 115개 혐의 가운데 114건에 대해 위반 판단을 받았다고 보도했다.

맨시티는 2009-2010시즌부터 2017-2018시즌까지 유럽축구연맹(UEFA) 재정 페어플레이(FFP) 규정 위반, EPL 수익성 및 지속가능성 규정(PSR) 위반, 재무 정보 제공 의무 위반, EPL 조사 비협조 등의 혐의를 받아왔다.

맨시티는 줄곧 관련 혐의를 부인해왔다. 알무바라크 회장은 "일부에서는 성급하게 자신들만의 결론을 내리고 있고 주변에는 온갖 소음이 소용돌이치고 있다"면서도 "달라진 것은 없다. 우리는 이전에도 함께 어려움을 헤쳐왔고 이겨냈다"고 강조했다.

향후 관심은 제재 수위에 쏠린다. 승점 삭감부터 EPL 퇴출에 따른 강등까지 다양한 가능성이 거론되고 있다. 승점 삭감이 과거 시즌까지 소급될 경우 이미 획득한 우승 타이틀에 영향을 미칠 가능성도 제기된다.

독립조사위원회가 심리 대상으로 삼은 기간에는 로베르토 만치니와 마누엘 펠레그리니 감독 체제, 펩 과르디올라 감독 부임 초기 2년이 포함된다. 맨시티는 이 기간 EPL 3회, 리그컵 3회, 커뮤니티실드 1회, FA컵 1회 등 총 8개의 트로피를 들어 올렸다.

[서울=뉴스핌] 맨체스터 시티 전 감독 펩 과르디올라. [사진=로이터]

EPL에서는 재정 규정 위반으로 승점이 삭감된 전례도 있다. 에버턴은 2023-2024시즌 총 승점 8점을 삭감당했고, 노팅엄 포리스트는 2024년 3월 승점 4점이 깎였다. 다만 맨시티에 제기된 혐의는 범위와 기간 모두 이전 사례와 비교되지 않을 정도로 크다는 평가다.

한편 일부 EPL 구단들은 이번 혐의와 관련해 손해배상 등 보상 문제를 검토하기 위해 법률 자문을 받고 있는 것으로 전해졌다.

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