[2026AG] 다이빙 김지욱·신정휘 男 싱크로 3m 4위 메달 불발…정식 종목 후 첫 실패

AI 핵심 요약beta
- 김지욱-신정휘가 26일 아시안게임 싱크로 3m서 4위했다.
- 두 선수는 342.75점으로 메달 획득에 실패했다.
- 중국이 금메달을 따며 남자 3m 정상에 올랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 다이빙 국가대표 김지욱과 신정휘가 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 싱크로 3m 스프링보드에서 메달을 놓쳤다.
김지욱과 신정휘는 26일 일본 도쿄 아쿠아틱스에서 열린 대회 남자 싱크로 3m 스프링보드 결승에서 1~6차 시기 합계 342.75점을 기록해 4위에 머물렀다.
이날 김지욱과 신정휘는 1차 시기(401B)와 2차 시기(201B)에서 난도 2.0의 연기를 펼치고 각각 49.20점, 47.40점을 얻어 2위를 달렸다. 하지만 난도 3.4의 연기(5154B)를 시도한 4차 시기에 큰 실수가 나오면서 4위(47.94점)로 밀렸다. 이들 조는 이후에도 순위를 끌어올리지 못했다.
현재 남자 3m 스프링보드 최강자라고 평가받는 왕쭝위안과 정주위안이 있는 중국은 465.87점을 합작해 금메달을 목에 걸었다.
중국은 이날 이 종목 외에도 여자 싱크로 10m 플랫폼에서도 정상을 지켜 다이빙 강국의 면모를 뽐냈다.
중국에 이어 일본 이쿠마 센리-스야마 하루키가 355.56점으로 은메달을 땄고, 말레이시아 용루이제-모하마드 누르카이윰 345.81점으로 동메달을 가져갔다.
한국은 앞서 여자 싱크로 10m 플랫폼에서 동메달을 목에 걸며 여자부문 플랫폼 첫 수상의 여예을 안았다. 하지만 남자 부문은 지난 2002 부산 대회에서 해당 종목이 정식 종목으로 추가된 후 2002 부산 대회 조관훈-권경민이 은메달을, 2006 도하, 2010 광저우, 2014 인천대회에서 3연속 동메달을 거머쥐었다. 2018 자카르타·팔렘방 대회에서 우하람-김영남이, 2022 항저우 대회에서 우하람-이재경이 은메달을 따냈다. 하지만 이번 대회에서 연속 메달 획득에는 실패했다.
willowdy@newspim.com