[2026AG] 나마디 조엘진, 200m 예선 중도 포기…근육 경련·계주 출전 집중

AI 핵심 요약beta
- 나마디 조엘진이 26일 아시안게임 남자 200m 예선서 포기했다
- 전날 100m 결선 뒤 새벽 도핑검사로 다리에 경련이 왔다
- 조엘진은 계주 출전을 목표로 회복에 집중하고 이재성은 준결선에 올랐다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 육상 단거리 기대주 나마디 조엘진(20·예천군청)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 200m 예선에서 다리 근육 경련 증세로 레이스를 완주하지 못했다.
나마디 조엘진은 26일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 대회 육상 남자 200m 예선 4조에서 달리던 도중 경기를 포기했다.
대한육상연맹에 따르면 나마디 조엘진은 전날 남자 100m 결선을 마친 뒤 새벽까지 도핑 검사를 받았고, 이날 오전 다시 200m 예선에 출전했다.
연맹 관계자는 "전날 남자 100m 결선 이후 새벽까지 도핑 검사를 했고 이날 오전 경기에 나섰다"며 "이 때문에 다리에 근육 경련 증세가 온 것 같다"고 설명했다.
이어 "무리하게 경기를 강행하면 큰 부상으로 이어질 수 있다고 판단해 포기했다"며 "심각한 상태는 아니고 현재 치료 중이다. 계주에는 문제없이 출전할 수 있도록 회복에 집중하고 있다"고 밝혔다.
나마디 조엘진은 전날 남자 100m 결선에서 10초 17을 기록해 4위에 올랐다. 이번 대회에서는 남자 100m와 200m, 남자 400m 계주, 혼성 400m 계주 등 4개 종목 출전 명단에 이름을 올렸다. 이 가운데 남자 400m 계주는 한국의 메달 기대 종목으로 꼽힌다.
200m 개인전 도전은 끝났지만 남은 계주 출전을 위해 몸 상태 회복에 집중할 예정이다.
한편 이재성(전남광주시청)은 남자 200m 예선 3조에서 21초 42로 조 4위, 전체 19위에 올라 상위 24명에게 주어지는 준결선 진출권을 확보했다.
football1229@newspim.com