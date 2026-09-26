[2026AG] 카누 남자 장상원, 카약 1인승 500m 은메달

AI 핵심 요약beta
- 장상원은 26일 아시안게임 카약 1인승 500m 은메달을 땄다.
- 앞서 카약 4인승 500m 금메달에 이어 두 번째 메달이다.
- 한국 카누는 이번 대회 세 번째 메달을 추가했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 카누 대표팀 장상원(연수구청)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 카약 1인승 500m에서 은메달을 획득했다. 앞서 카약 4인승 500m 금메달에 이어 이번 대회 두 번째 메달이다.
장상원은 26일 일본 아이치현 미요시 레이크 카누 코스에서 열린 대회 카누 스프린트 남자 카약 1인승 500m 결승에서 1분 44초 433을 기록해 2위로 결승선을 통과했다. 금메달은 1분 43초 642를 기록한 샤흐리요르 마흐카모프(우즈베키스탄)가 차지했다. 장상원과의 격차는 0.791초였다.
카누 스프린트는 잔잔한 물결의 수상 경기장에서 직선거리를 노를 저어, 가장 빨리 결승선을 통과하는 선수가 승리하는 종목이다. 세부 종목은 덮개가 있는 배에 앉아 양날 노를 젓는 카약과 배 위에서 한쪽 무릎을 꿇고 외날 노를 젓는 카누로 구분된다.
장상원은 이날 경기 초반 가장 빠르게 물살을 갈랐다. 첫 250m 구간을 48초 77로 통과하며 선두로 나섰다. 하지만 후반 250m에서 마흐카모프의 추격을 허용했다. 첫 구간을 2위로 통과했던 마흐카모프는 막판 스퍼트로 장상원을 제치고 가장 먼저 결승선을 통과했다.
대신 장상원은 동메달을 차지한 드미트리 홀모고로프(카자흐스탄·1분 44초 453)의 추격을 0.02초 차로 따돌리며 은메달을 지켰다.
장상원은 앞서 조광희, 김효빈, 최민규와 함께 남자 카약 4인승 500m에서 금메달을 합작했다. 당시 한국은 이 종목 아시안게임 사상 첫 금메달을 따냈다.
장상원은 이번 대회에서 금메달 1개와 은메달 1개를 수확했다. 한국 카누 대표팀도 남자 카약 4인승 500m와 2인승 500m 금메달에 이어 장상원의 은메달까지 이번 대회 세 번째 메달을 추가했다.