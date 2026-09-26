[인사] 경기 수원시

◇ 4급 승진 및 전보
▲안전국장 권정희 ▲생활비절감추진단장 양황경 ▲시민소통국장 김형수 ▲자치교육국장 원순호
◇ 5급 승진 및 전보
▲권선구 허영진(지방행정사무관) ▲기획조정실 지방분권과장 공순정 ▲문화관광체육국 관광산업과장 김태진 ▲문화관광체육국 글로벌축제과장 황명희 ▲첨단산업AI국 첨단산업과장 정선 ▲첨단산업AI국 AI전략과장 김훈 ▲첨단산업AI국 정보통신과장 문명순 ▲교통국 교통정책과장 정혜인 ▲시민소통국 소통과장 김승미 ▲시민소통국 언론과장 김주찬 ▲민생경제국 소상공인과장 성영신 ▲민생경제국 세정과장 이창우 ▲민생경제국 징수과장 이진숙 ▲민생경제국 재산관리과장 장은향 ▲여성가족국 가족정책과장 장순정 ▲여성가족국 아동돌봄과장 박선옥 ▲농업기술센터 생명산업과장 김미라 ▲수원시립미술관 미술관정책과장 정순화 ▲권선구 박상빈 ▲팔달구 최환주 ▲도서관사업소 선경도서관장 황정숙 ▲도서관사업소 영통도서관장 조경수 ▲안전국 구조물관리과장 전현진 ▲공원녹지사업소 생태공원과장 신창훈 ▲권선구 허준 ▲팔달구 김남현 ▲장안구 한희정 ▲장안구 박은영 ▲권선구 정현주 ▲팔달구 이재준 ▲팔달구 이윤정 ▲영통구 주형 ▲도시상임기획단장(직무대리) 박세홍 ▲영통구 장일석