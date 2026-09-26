[2026AG] 나고야 코리아하우스서 '한국의 날'…송편 만들고 전통놀이 체험

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회가 25일 나고야서 한국의 날 행사를 열었다.
- 추석 맞아 전통놀이와 송편 만들기로 명절 문화를 알렸다.
- 코리아하우스는 23일 약 1800명 찾아 최다 방문을 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 대한체육회가 2026 아이치·나고야 아시안게임 기간 일본 나고야에서 한국의 추석 문화를 알리는 행사를 열었다.
대한체육회는 지난 25일 일본 나고야 라이브즈 나고야에 마련된 코리아하우스에서 '한국의 날(Korean Day)' 행사를 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 추석을 맞아 현지인들에게 한국의 명절 문화를 소개하고 스포츠와 문화를 통한 교류를 위해 마련됐다. 행사에는 김홍식 코리아하우스 지원단장과 정미애 주나고야대한민국총영사를 비롯해 재일본대한민국민단 관계자, 현지 초청 외국인과 교민, 대한민국 선수단 등 약 100명이 참석했다.
참가자들은 보름달을 주제로 소원을 적어 메시지를 남기고 제기차기 등 한국 전통놀이를 체험했다. 한국농수산식품유통공사(aT) 일본지역본부와 함께 송편 만들기 프로그램도 진행했다. 현지 참가자들이 직접 송편을 만들며 한국의 명절 음식 문화를 접할 수 있도록 구성했다. 이와 함께 K팝 커버댄스 공연도 열려 전통문화와 한국 대중문화를 함께 소개했다.
김홍식 코리아하우스 지원단장은 "추석은 가족과 이웃이 함께 정을 나누고 서로의 행복을 기원하는 한국의 대표적인 명절"이라며 "이번 아시안게임을 계기로 나고야 현지에서 한국의 명절 문화를 함께 체험하고 즐기며 다양한 사람들이 더욱 가까워지는 시간이 되기를 바란다"고 말했다.
대한체육회에 따르면 코리아하우스에는 지난 23일 약 1800명이 방문해 이번 대회 개관 이후 하루 최다 방문객을 기록하는 등 현지에서 높은 관심을 받고 있다.
football1229@newspim.com