CGV, '월간 CGV 씬-스틸러상' 9월 후보 공개...박해민·최원준·최인호·에레디아 

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=CGV는 KBO와 함께하는 '월간 CGV 씬-스틸러상'의 2026년 9월 수상자 LG 박해민·KT 최원준·한화 최인호·SSG 에레디아까지 4명의 후보를 공개했다. 팬 투표를 통해 최종 수상자를 선정한다.

'월간 CGV 씬-스틸러상'은 KBO 리그 현장에서 영화 같은 명장면을 만들어낸 주인공을 선정하는 CGV 공식 스폰서상이다. 선수단은 물론 응원단, 구단 스태프 등 야구장 안팎에서 활약하는 모든 인원이 대상이다. 지난 8월에는 LG 트윈스 오스틴 선수가 수상자로 선정되며 팬들의 많은 관심을 받았다.

이번 9월 후보에는 승부의 흐름을 바꾼 결정적인 호수비부터 팬들의 탄성을 자아낸 초인적인 플레이까지, 야구의 묘미를 보여준 4명의 선수가 이름을 올렸다.

LG 트윈스 박해민 선수는 지난 9월 1일 두산 베어스와의 경기에서 빗속에서도 몸을 사리지 않는 수비를 선보이며 후보에 선정됐다. 외야를 가르는 장타성 타구를 끝까지 따라가 아웃으로 연결하며 실점을 막아냈고, 팀 승리를 견인하는 결정적인 장면을 만들어냈다.

KT 위즈 최원준 선수는 9월 9일 삼성 라이온즈와의 경기에서 정확한 타이밍의 점프로 장타를 걷어내는 호수비를 선보였다. 담장 앞에서 타구를 낚아채며 상대 팀 선수들의 탄식을 이끌어내는 등 팀 승리에 기여했다.

한화 이글스 최인호는 9월 10일 SSG 랜더스전에서 중앙 담장을 넘어가는 타구를 글러브로 건져내는 놀라운 수비를 펼쳤다. 홈런성 타구를 걷어내며 모두를 놀라게 한 장면으로 후보에 이름을 올렸다.

SSG 랜더스 에레디아는 9월 17일 NC 다이노스전에서 완벽한 홈 송구로 실점을 막아내며 팀에 결정적인 기여를 했다. 이어 보여준 멋진 포즈까지 더해지며 마치 영화의 한 장면 같은 명장면을 완성해 후보에 선정됐다.

수상자를 결정하는 투표는 9월 23일부터 26일까지 CGV 모바일 앱에서 100% 팬 참여 방식으로 진행된다. 최종 수상자에게는 상금 100만 원과 함께 CGV 씨네드쉐프 무비&다이닝 패키지가 부상으로 제공된다. '월간 CGV 씬-스틸러상' 9월 후보 4인의 영상은 CGV 모바일 앱과 KBO 및 CGV 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

CJ CGV 장지연 콘텐츠운영팀장은 "9월 후보들은 승부를 좌우한 결정적인 호수비와 팬들의 기억에 오래 남을 명장면으로 야구의 또 다른 매력을 보여준 주인공들"이라며 "앞으로도 CGV는 KBO와 함께 야구팬들이 더욱 즐겁게 참여하고 공감할 수 있는 다양한 프로그램을 지속 선보일 것"이라고 말했다.

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