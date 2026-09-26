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[EPL] 맨시티 '재정 규정 114건 위반' 판단…제재 수위 주목

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  • 맨시티가 26일 EPL 재정규정 위반 114건 판단을 받았다
  • 경고부터 강등까지 제재 가능성이 거론됐으나 아직 확정되지 않았다
  • 경쟁 구단들은 손해배상 청구 가능성을 검토했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 잉글랜드 프로축구 맨체스터 시티(맨시티)의 재정 규정 위반 의혹이 새로운 국면을 맞았다. 프리미어리그(EPL) 독립위원회가 115개 혐의 가운데 114건에서 위반 판단을 내렸다는 보도가 나온 가운데, 일부 경쟁 구단은 맨시티를 상대로 손해배상 청구 가능성까지 검토 중인 것으로 알려졌다.

미국 스포츠 매체 디애슬레틱은 26일(한국시간) "맨시티가 EPL 재정 규정 위반과 관련해 제기된 115개 혐의 가운데 114건에서 독립위원회로부터 유죄 판단을 받았다"고 보도했다. 다만 구체적인 제재 수위는 아직 결정되지 않은 것으로 전해졌다. 공식 판결문도 공개되지 않았으며 맨시티의 항소 가능성도 남아 있다.

[맨체스터 로이터=뉴스핌] 맨체스터 시티 엘링 홀란이 13일(한국시간) 열린 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨시티와 맨유경기 후반 15분 자신의 득점에 대한 심판의 판정을 지켜보고 있다.

맨시티는 2009-2010시즌부터 2017-2018시즌 사이 발생한 것으로 지목된 각종 재정 규정 위반 혐의로 2023년 2월 EPL 독립위원회에 회부됐다.

혐의에는 스폰서십 수익을 포함한 매출과 선수·감독 급여 등 재무 정보의 정확한 제공 의무 위반, 유럽축구연맹(UEFA) 재정 페어플레이(FFP) 규정 위반, EPL 수익성 및 지속가능성 규정(PSR) 위반, EPL 조사 비협조 등이 포함됐다.

독립위원회 심리는 2024년 9월 시작돼 약 3개월 동안 진행됐다. 애초 2025년 초 결론이 나올 것으로 예상됐지만 최종 판단까지 시간이 더 걸렸다.

맨시티는 그동안 관련 혐의를 부인해왔다. 구단은 이번에도 "EPL 절차는 여전히 진행 중이며 상당한 부분이 아직 마무리되지 않았다"며 기존 입장에 변화가 없다고 밝혔다. EPL 측 역시 기밀이 유지되는 절차라며 구체적인 언급을 피했다. 

관심은 향후 제재 수위에 쏠린다. 디애슬레틱은 유죄가 최종 확정될 경우 경고부터 승점 삭감, 리그 퇴출, 강등 등 다양한 제재 가능성이 있다고 전했다. 승점 삭감이 과거 시즌까지 소급 적용될 경우 이미 확정된 성적이나 우승 기록에 영향을 줄 가능성도 거론된다. 다만 현재까지 구체적인 징계 내용은 확정되지 않았다.

맨시티를 둘러싼 문제는 경쟁 구단들의 손해배상 논의로도 번지고 있다. 디애슬레틱은 EPL 구단들이 맨시티의 규정 위반으로 발생했을 수 있는 손해 규모를 파악하기 위해 법률 전문가를 선임했다고 보도했다. 구단들 사이에서도 대응 방안을 논의하고 있는 것으로 전해졌다.

[서울=뉴스핌] 맨체스터 시티 요슈코 그바르디올(오른쪽 첫 번째)이 23일(한국시간) 영국 맨체스터 에티하드 스타디움에서 열린 EPL 1라운드 본머스와의 홈경기에서 득점 직후 동료들과 골 세리머니를 하고 있다. [사진=로이터] 2026.08.27 football1229@newspim.com

쟁점은 맨시티의 규정 위반이 경쟁 구단들의 성적과 수익에 실질적인 영향을 미쳤는지 여부다. 다른 구단이 맨시티에 밀려 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 등 대회 출전권을 놓침에 따라 중계권료와 상금, 스폰서 보너스 등을 받지 못했다고 주장할 경우 손해배상 문제가 제기될 수 있다.

복수 구단이 공동으로 손해배상을 청구하는 형태로 확대될 가능성도 거론된다. 다만 실제 소송이나 배상 절차는 맨시티의 항소 등 관련 절차가 마무리된 이후에야 구체화할 것으로 전망된다.

EPL에서는 재정 규정 위반과 관련한 배상 사례도 이미 나왔다. 독립위원회는 지난 6월 에버턴이 2021-2022시즌 PSR 위반으로 경쟁상 이익을 얻었다고 판단해 번리에 3510만파운드(약 631억 원)를 배상하도록 결정한 바 있다.

맨시티의 경우 혐의가 10년에 가까운 기간에 걸쳐 있고 쟁점도 광범위한 만큼 최종 제재뿐 아니라 후속 법적 분쟁의 규모 역시 EPL 사상 전례 없는 수준으로 커질 가능성이 있다.

football1229@newspim.com

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유시민 "李대통령 국민 속여" 靑 "왜곡" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 24일 현 정부의 검찰개혁을 두고 유시민 작가가 '이재명 대통령이 국민을 속였다'는 취지로 발언한 것에 대해 "대통령의 검찰개혁 의지를 사실과 다르게 왜곡하는 것에 유감"이라고 밝혔다. 청와대는 이날 언론공지를 통해 "근거 없는 비난성 주장이 계속되는 것에 대해 사실 관계를 확인 중"이라며 이같이 밝혔다. 그러면서 청와대는 유 작가에 대해 법적 대응을 검토 중이라는 일부 언론 보도에 "법적 대응 여부는 결정된 바 없다"고 선을 그었다. 청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB] 유 작가는 지난 22일 미디어오늘 유튜브 방송에 출연해 "이 대통령이 생각한 검찰 개혁은 우리가 생각한 검찰 개혁, 더불어민주당 입장, 대통령의 공약이라고 얘기했던 것과는 완전히 다른 것이었다"며 "대통령이 지금까지 국민을 속인 것"이라고 주장했다. 이 대통령은 지난 18일 기자회견에서 "검찰 개혁은 수사와 기소를 분리하는 게 목표다. 원래 최대치의 검찰 개혁의 목표는 이랬다. '검사들이 수사를 담당하는 검사, 기소 즉 소추를 담당하는 검사를 분리해서 수사하는 검사가 기소 역할을 겸하지 못하게 하자', '그리고 이걸 분리해서 법무부 안에 수사 담당하는 기관, 소추 담당하는 기관을 나누자' 이거였다"고 말한 바 있다. 유 작가는 당시 이 대통령의 기자회견 발언을 두고 '대통령이 이제까지 국민을 속인 것'이라는 취지로 주장한 것이다.  유 작가는 "이 대통령은 법무부 안에 '수사를 하는 검찰'과 '기소를 하는 검찰'을 나누는 것이 원래 검찰 개혁의 최대치라고 말했다. 이를 보면서 충격을 받았다"며 "저는 단 한 번도 그런 말을 들어본 적이 없었다"고도 주장했다. pcjay@newspim.com 2026-09-24 18:31
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美법원, CNN 등 출입 복원 명령 [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 CNN과 MS NOW, 폴리티코 등 3개 언론사의 백악관 출입을 금지한 조치에 대해 미 연방법원이 제동을 걸었다. 24일(현지시각) 법원은 해당 언론사 기자들의 출입증을 즉시 복원하도록 명령했고, 백악관은 오전 한때 기자들의 출입이 계속 제한되는 혼선이 빚어진 뒤 이날 정오께 출입을 재허용했다. ◆ 美법원 "출입증 취소, 적법절차 위반 가능성"…백악관 결국 복원 미 워싱턴DC 연방법원의 팀 켈리 판사는 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 트럼프 행정부를 상대로 제기한 소송에서 이들 언론사 기자들의 백악관 출입증을 즉시 복원하도록 명령했다. 이번 임시명령은 14일간 효력이 유지된다. 켈리 판사는 백악관이 기자들의 출입증을 취소한 조치가 헌법상 적법절차 권리를 침해했을 가능성이 높다고 판단했다. 또 출입 금지를 정당화하기 위해 행정부가 제시한 국가안보 논리에 대해서도 의문을 제기했다. 법원 결정문에서 켈리 판사는 출입증 취소가 실제로 국가안보를 보호할 것이라는 주장에 충분한 사실적 근거가 없다고 지적했다. 켈리 판사는 트럼프 대통령이 2017년 첫 임기 당시 지명한 판사다. 법원의 복원 명령이 나온 뒤에도 한때 세 언론사 기자들의 백악관 출입이 제한됐다. 이에 CNN과 MS NOW, 폴리티코는 법원에 긴급 심리를 요청했다. 폴리티코는 자사 기자의 출입증이 압수됐다고 밝혔고, CNN과 MS NOW 기자들도 백악관 출입을 거부당했다고 전했다. 백악관 언론운영 담당 책임자인 마이카 스토퍼리치는 법원에 제출한 서류에서 백악관이 오전 7시25분부터 기자들의 출입증 복구 절차에 들어갔으며, 오전 9시55분께 백악관 언론팀이 출입구에 출입증을 가져다 놓았다고 밝혔다. 이후 세 언론사 기자들의 백악관 출입은 이날 정오께 재개됐다. ◆ 트럼프 "허구·거짓말"…시진핑 방미 당일 TV 풀 취재도 중단 트럼프 대통령은 지난 18일 소셜미디어를 통해 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 대통령을 취재하면서 "허구와 거짓말"을 끊임없이 보도하고 있다며 백악관 출입을 금지했다. 트럼프 대통령은 해당 조치를 국가안보 문제와 연결했다. 법무부 역시 이들 언론사의 일부 보도가 국가안보를 위협한다고 주장하면서 미사일 비축량과 백악관 무도회장 건설 등에 관한 보도를 사례로 들었다. 반면 세 언론사는 출입 금지 조치가 미국 수정헌법 제1조가 보장하는 언론의 자유와 적법절차 권리를 침해한다며 소송을 제기했다. 켈리 판사는 현재 기록만으로는 출입증 취소가 국가안보 보호에 필요했다는 행정부의 주장을 뒷받침할 충분한 근거가 없다고 판단했다. 이번 사태는 트럼프 대통령이 유엔총회 참석과 시진핑 중국 국가주석의 백악관 방문 등 주요 외교 일정을 소화하는 가운데 발생했다. CNN은 ABC, CBS, FOX뉴스, NBC와 함께 백악관 TV 풀을 구성하는 5개 언론사 중 하나다. TV 풀은 대통령 관련 취재를 분담하고 촬영 영상을 다른 언론사에 제공한다. CNN 등에 대한 출입 금지 이후 TV 풀에 참여하는 언론사들은 CNN과의 연대 차원에서 공동 취재를 중단했다. 이에 따라 시 주석이 목요일 오전 백악관 사우스론에 도착했을 당시 TV 풀 카메라가 설치되지 않았고, FOX뉴스와 MS NOW, CNN은 두 정상의 도착 행사를 생중계하지 않았다. 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 시 주석을 환영하면서 사진기자들을 향해 중국 기자들이 가장 우호적인 언론인들이라는 취지의 농담을 하기도 했다. 한편 켈리 판사의 결정은 트럼프 대통령이 또 다른 언론 관련 소송에서 법적 차질을 겪은 지 하루 만에 나왔다. 아이오와주 법원은 전날 트럼프 대통령이 2024년 대선을 앞두고 발표된 여론조사와 관련해 디모인 레지스터 신문과 여론조사 전문가 J. 앤 셀저 등을 상대로 제기한 소송을 기각했다. 스콧 비티 아이오와 지방법원 판사는 해당 여론조사가 법적으로 보호되는 표현에 해당한다고 판단했다. 9월 24일(현지시각) CNN 백악관 특파원 베시 클라인이 출입 복원을 명령한 법원의 결정에 따라 출입 권한을 되찾은 후 백악관에서 취재 업무를 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-09-25 07:14

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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