[EPL] 맨시티 '재정 규정 114건 위반' 판단…제재 수위 주목

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 잉글랜드 프로축구 맨체스터 시티(맨시티)의 재정 규정 위반 의혹이 새로운 국면을 맞았다. 프리미어리그(EPL) 독립위원회가 115개 혐의 가운데 114건에서 위반 판단을 내렸다는 보도가 나온 가운데, 일부 경쟁 구단은 맨시티를 상대로 손해배상 청구 가능성까지 검토 중인 것으로 알려졌다.

미국 스포츠 매체 디애슬레틱은 26일(한국시간) "맨시티가 EPL 재정 규정 위반과 관련해 제기된 115개 혐의 가운데 114건에서 독립위원회로부터 유죄 판단을 받았다"고 보도했다. 다만 구체적인 제재 수위는 아직 결정되지 않은 것으로 전해졌다. 공식 판결문도 공개되지 않았으며 맨시티의 항소 가능성도 남아 있다.

[맨체스터 로이터=뉴스핌] 맨체스터 시티 엘링 홀란이 13일(한국시간) 열린 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨시티와 맨유경기 후반 15분 자신의 득점에 대한 심판의 판정을 지켜보고 있다.

맨시티는 2009-2010시즌부터 2017-2018시즌 사이 발생한 것으로 지목된 각종 재정 규정 위반 혐의로 2023년 2월 EPL 독립위원회에 회부됐다.

혐의에는 스폰서십 수익을 포함한 매출과 선수·감독 급여 등 재무 정보의 정확한 제공 의무 위반, 유럽축구연맹(UEFA) 재정 페어플레이(FFP) 규정 위반, EPL 수익성 및 지속가능성 규정(PSR) 위반, EPL 조사 비협조 등이 포함됐다.

독립위원회 심리는 2024년 9월 시작돼 약 3개월 동안 진행됐다. 애초 2025년 초 결론이 나올 것으로 예상됐지만 최종 판단까지 시간이 더 걸렸다.

맨시티는 그동안 관련 혐의를 부인해왔다. 구단은 이번에도 "EPL 절차는 여전히 진행 중이며 상당한 부분이 아직 마무리되지 않았다"며 기존 입장에 변화가 없다고 밝혔다. EPL 측 역시 기밀이 유지되는 절차라며 구체적인 언급을 피했다.

관심은 향후 제재 수위에 쏠린다. 디애슬레틱은 유죄가 최종 확정될 경우 경고부터 승점 삭감, 리그 퇴출, 강등 등 다양한 제재 가능성이 있다고 전했다. 승점 삭감이 과거 시즌까지 소급 적용될 경우 이미 확정된 성적이나 우승 기록에 영향을 줄 가능성도 거론된다. 다만 현재까지 구체적인 징계 내용은 확정되지 않았다.

맨시티를 둘러싼 문제는 경쟁 구단들의 손해배상 논의로도 번지고 있다. 디애슬레틱은 EPL 구단들이 맨시티의 규정 위반으로 발생했을 수 있는 손해 규모를 파악하기 위해 법률 전문가를 선임했다고 보도했다. 구단들 사이에서도 대응 방안을 논의하고 있는 것으로 전해졌다.

[서울=뉴스핌] 맨체스터 시티 요슈코 그바르디올(오른쪽 첫 번째)이 23일(한국시간) 영국 맨체스터 에티하드 스타디움에서 열린 EPL 1라운드 본머스와의 홈경기에서 득점 직후 동료들과 골 세리머니를 하고 있다. [사진=로이터] 2026.08.27 football1229@newspim.com

쟁점은 맨시티의 규정 위반이 경쟁 구단들의 성적과 수익에 실질적인 영향을 미쳤는지 여부다. 다른 구단이 맨시티에 밀려 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 등 대회 출전권을 놓침에 따라 중계권료와 상금, 스폰서 보너스 등을 받지 못했다고 주장할 경우 손해배상 문제가 제기될 수 있다.

복수 구단이 공동으로 손해배상을 청구하는 형태로 확대될 가능성도 거론된다. 다만 실제 소송이나 배상 절차는 맨시티의 항소 등 관련 절차가 마무리된 이후에야 구체화할 것으로 전망된다.

EPL에서는 재정 규정 위반과 관련한 배상 사례도 이미 나왔다. 독립위원회는 지난 6월 에버턴이 2021-2022시즌 PSR 위반으로 경쟁상 이익을 얻었다고 판단해 번리에 3510만파운드(약 631억 원)를 배상하도록 결정한 바 있다.

맨시티의 경우 혐의가 10년에 가까운 기간에 걸쳐 있고 쟁점도 광범위한 만큼 최종 제재뿐 아니라 후속 법적 분쟁의 규모 역시 EPL 사상 전례 없는 수준으로 커질 가능성이 있다.

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