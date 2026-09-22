앤팀 조, 맑은 소년미부터 강렬한 눈빛까지…'반전 매력' 화보

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 앤팀(&TEAM) 조가 소년과 청년을 오가는 다채로운 매력으로 시선을 사로잡았다.

패션 매거진 '엘르'는 22일 조와 함께한 10월호 화보 일부를 공개했다. 이번 화보는 조의 섬세한 매력에 자유롭고 반항적인 에너지를 더해 그간과는 또 다른 면모를 포착했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 앤팀 조. [사진=엘르코리아] 2026.09.22 moonddo00@newspim.com

화보 속 조는 컷마다 다른 분위기를 오갔다. 젖은 듯 흘러내린 앞머리 사이로 깊은 시선을 보내는가 하면, 붉은 재킷과 반듯하게 넘긴 머리로 고전적인 멋을 완성했다. 은빛 왕관을 쓴 흑백 사진에서는 무심한 표정만으로도 강렬한 존재감을 발산했다.

화보 촬영과 더불어 진행된 인터뷰에서 조는 앤팀의 한국 미니 2집 '마크 온 미(Mark on Me)'에 대해 "지금까지 청춘과 소년의 싱그러움을 보여줬다면, 이번에는 조금씩 어른으로 향하는 앤팀의 모습을 보여주고 싶었다"라고 설명했다. 데뷔 4주년을 앞둔 그는 "그림이나 연기처럼 새로운 관심사에도 도전해 보고 싶다"고도 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 앤팀 조. [사진=엘르코리아] 2026.09.22 moonddo00@newspim.com

한편 앤팀은 지난 8일 발매한 '마크 온 미'로 네 작품 연속 밀리언셀러를 달성했다. 특히 초동 판매량 135만 7357장으로 팀 자체 최고 기록을 새로 썼다. 앨범과 동명의 타이틀곡으로 KBS2 '뮤직뱅크' 1위까지 거머쥔 이들은 오는 10월 3~4일 서울 송파구 KSPO 돔에서 앙코르 공연을 열고 아시아 투어의 대미를 장식한다. 이 공연에서는 신보 수록곡 무대를 투어 최초로 선보일 예정이다.

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