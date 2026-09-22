aT, 지역 어르신에 AI·보이스피싱 예방교육

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60세 이상 어르신 25명 대상 교육

스마트폰 활용·인공지능 체험 지원

경찰서 협업해 금융범죄 대응법 안내

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 디지털 환경 변화로 고령층의 스마트폰·인공지능(AI) 활용 역량과 금융범죄 대응 필요성이 커지는 가운데 한국농수산식품유통공사(aT)가 지역 어르신을 대상으로 디지털 교육과 보이스피싱 예방교육을 진행했다.

aT 농수산식품유통교육원은 전날 경기 수원 교육장에서 60세 이상 지역 어르신 약 25명을 대상으로 '디지털 AI 교육과 보이스피싱 예방교육'을 실시했다고 22일 밝혔다.

이번 교육은 어르신들의 디지털 소외를 줄이고 일상생활에 필요한 스마트폰 활용 능력을 높이는 동시에 금융범죄 피해를 예방하기 위한 사회공헌활동으로 마련됐다.

디지털 AI 교육 및 보이스피싱 예방교육 교육사진 [사진=한국농수산식품유통공사(aT)] 2026.09.22 rang@newspim.com

교육은 교육원 출강 강사의 재능기부로 진행됐다. 강사의 전문성과 현장 경험을 바탕으로 어르신 눈높이에 맞춰 ▲스마트폰 기초 활용 ▲AI 체험 ▲보이스피싱 예방법과 금융범죄 대처 요령 등 실생활에서 활용할 수 있는 내용을 다뤘다.

특히 보이스피싱 예방교육은 관내 경찰서와 협업해 전문성을 높였다. 교육원은 어르신들이 변화하는 기술 환경에서도 다양한 디지털 서비스를 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 지원한다는 계획이다.

금융사기 피해 예방과 건강한 디지털 생활을 지원하는 등 지역사회를 대상으로 한 사회공헌활동도 지속적으로 추진할 예정이다.

오창준 aT 농수산식품유통교육원장은 "이번 교육이 지역 어르신들의 디지털 활용 역량을 높이고 금융범죄를 예방하는 데 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 상생할 수 있는 다양한 사회공헌 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 강조했다.

디지털 AI 교육 및 보이스피싱 예방교육 교육사진 [사진=한국농수산식품유통공사(aT)] 2026.09.22 rang@newspim.com

rang@newspim.com