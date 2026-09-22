에이루트, 자체 스테이블코인 글로벌 상용화 성공

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스테이블코인 신사업 로드맵 이행 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에이루트가 자체 디지털 금융 플랫폼 '포타(FORTA)' 기반으로 국가 간 실제 무역 대금 결제를 완료했다고 22일 밝혔다.

회사에 따르면 포타 네트워크를 통해 달러 연동 스테이블코인을 글로벌 물류 파트너사 이에스로지스가 전송하면서 무역 대금 지급을 완료했다. 기존 국제 송금은 다수의 중개 은행을 거쳐 수일이 소요되고 수수료 부담이 높았으나, 스테이블코인 기반 결제로 중개 과정을 최소화해 소요 시간을 단축하고 거래 투명성을 높였으며 송금 비용을 절감했다.

에이루트는 지난 6월 카자흐스탄 규제 당국으로부터 스테이블코인 사업 정식 라이선스를 취득했다. 지난 7월에는 이에스로지스와 '웹3(Web3) 및 스테이블코인 기반 물류 대금 결제 효율화 공동 사업'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

에이루트 로고. [사진=에이루트]

회사 관계자는 "해외 규제기관 정식 허가를 획득하고 현지 네트워크를 구축한 데 이어 이번에 자체 스테이블코인을 실거래에 적용하면서 본격적인 서비스 운영 단계로 진입했다"며 "확보한 제도적 기반과 파트너십을 바탕으로 글로벌 무역 시장에서 포타 생태계를 지속 확장해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 에이루트는 최근 247억원 규모 우진기전 후속 투자금 회수를 마무리했으며, 확보한 자금을 바탕으로 스테이블코인 등 신사업을 본격화할 방침이다.

nylee54@newspim.com