네오티스 권상훈 대표, 자사주 3352주 장내매수

AI 핵심 요약beta
- 네오티스 권상훈 대표가 22일 자사주 3352주를 장내매수했다.
- 보유주식은 178만2728주로 늘고 지분율은 12.92%가 됐다.
- AI 반도체 PCB 수요로 마이크로비트 매출과 수출이 급증했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 초정밀 가공 전문기업 네오티스는 권상훈 대표이사가 이달 자사주 3352주를 장내매수했다고 22일 밝혔다.
회사에 따르면 권 대표의 보유주식은 177만9376주에서 178만2728주로 증가했으며, 지분율은 12.90%에서 12.92%로 높아졌다. 권 대표는 지난 15일부터 21일까지 네 차례에 걸쳐 자사주를 매입했다. 회사에 따르면 주력 사업의 실적 성장세가 이어지는 가운데 대표이사가 지분을 늘렸다.
네오티스의 주력 제품인 마이크로비트는 인쇄회로기판(PCB) 가공에 사용되는 초정밀 절삭 공구다. AI 반도체 시장 성장으로 고다층·고집적 PCB 수요가 증가하면서 판매도 늘고 있다. 지난해 마이크로비트 매출은 229억원으로 전년 대비 42.2% 증가했고, 수출액은 7억2500만원으로 전년 대비 31.5배 증가했다. 올해 1분기 매출도 전년 동기 대비 71% 증가했다.
네오티스 관계자는 "AI 반도체용 PCB 수요 확대에 맞춰 마이크로비트 공급을 늘리고 있다"며 "고객사 수요에 적극 대응해 실적 성장을 이어가고, 책임경영을 통해 주주가치를 높이겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com