씨이랩, AI 데이터센터 전환 컨퍼런스 개최

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 인프라 소프트웨어 전문기업 씨이랩이 오는 30일 서울 강남구 그랜드 머큐어 임피리얼 팰리스에서 'AstraGo AIDC Infrastructure Day 2026 | SEOUL'을 개최한다고 22일 밝혔다.

최근 기업 인프라는 범용 서버 중심에서 고밀도 GPU를 요하는 AI 데이터센터(AIDC)로 빠르게 재편되고 있다. 다만 이를 뒷받침할 체계가 부족해 부서별로 분산 도입된 GPU 자원을 전사적으로 통합 관리하지 못하면서 유휴 자원과 부족 사태가 동시에 발생하는 '자원 사일로' 현상이 기업들의 과제로 떠올랐다.

회사에 따르면 이번 행사는 기업의 사내 AI 인프라를 AIDC로 전환하는 과정에서 의사결정 기준을 제시하기 위해 마련됐다. 대기업 계열사의 AI 인프라 리더와 데이터·AI 조직장, IT 기획 및 구매 책임자 등을 초청해 기존 AI 자원의 효율적 관리 방안을 논의한다.

[사진= 씨이랩]

씨이랩은 물리적으로 분산된 자원을 하나의 풀로 묶어 스케줄링하고, 사용 현황을 데이터로 가시화해 경영진의 의사결정 근거로 삼는 해결책을 제시한다. 델 테크놀로지스, JLL(존스랑라살) 등 파트너사와 함께 최적화된 AIDC 구축 청사진을 공개한다. 하드웨어 구성부터 입지 선정, 소프트웨어 기반의 자원 배분까지 AIDC 전환 전 과정을 원스톱으로 지원하는 전략이다.

행사장에는 도입 효과를 직접 확인할 수 있는 체험존이 운영된다. 엔비디아 DGX Spark 2대를 현장에서 구동하며, GPU 진단 솔루션 'AstraMon'으로 자원 현황을 파악하고, 오케스트레이션 플랫폼 'AstraGo'가 이를 배분·스케줄링하는 과정을 시연한다.

씨이랩 채정환 대표는 "AI 인프라는 단순한 구축을 넘어 실질적인 활용과 최적화 단계로 진입했다"며 "기업들이 생생한 현장 경험을 공유하고 차세대 인프라 운영의 새로운 기준을 함께 만들어가는 출발점이 되기를 기대한다"고 말했다.

한편, 씨이랩에 따르면 행사는 오는 30일 오전 10시부터 오후 2시까지 진행되며 사전등록을 통해 참석할 수 있다.

nylee54@newspim.com