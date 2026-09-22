다원화학, 폐배터리 부산물 재활용 기술로 'K-Battery' 최우수상

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폐배터리 재활용 공정 부산물 처리 솔루션 개발

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이차전지 리사이클링 전문기업 다원화학이 폐배터리 재활용 공정에서 발생하는 부산물인 황산나트륨을 재활용하는 기술로 '2026 K-Battery 스케일업 챌린지'에서 최우수상을 수상했다고 22일 밝혔다.

다원화학은 이번 챌린지 Phase 1에서 '순환형 이차전지 산업 폐자원 재활용 및 유가자원 회수 솔루션 실증 기반 구축'을 주제로 한국환경공단 이사장상을 받았다.

이번 기술은 이차전지 제조 및 리사이클링 과정에서 발생하는 공정 부산물인 망초(황산나트륨)를 자체 재활용 공정에 다시 투입하는 순환 구조를 구축한 것이 특징이다.

[사진=다원화학]

회사에 따르면 망초는 이차전지 리사이클링 과정에서 대량으로 발생해 처리 비용과 환경 부담을 높이는 요인으로 꼽혀왔다. 다원화학은 망초를 폐기하지 않고 공정에 재투입해 폐기물 처리 비용을 낮추는 동시에 리튬 등 유가자원의 회수 효율을 높일 수 있는 솔루션을 개발했다.

다원화학은 Phase 1에서 기술과 사업모델(BM) 구체화를 마치고 향후 실제 산업현장 적용을 위한 Phase 2 실증 단계에 진입할 계획이다. 기존 리튬 회수 중심 사업에서 공정 부산물 재자원화까지 사업 영역을 확대한다는 방침이다. 앞서 다원화학은 지난 8월 '2026년 포항시 유망강소기업'에 선정된 바 있다.

이은솔 다원화학 대표는 "이차전지 산업이 지속 성장하기 위해서는 핵심 자원 회수뿐 아니라 공정에서 발생하는 폐자원까지 다시 활용할 수 있는 자원순환 구조가 필요하다"며 "이번 수상을 계기로 실증과 사업화를 단계적으로 추진해 이차전지 자원순환 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com