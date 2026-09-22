다원화학, 폐배터리 부산물 재활용 기술로 'K-Battery' 최우수상

AI 핵심 요약beta
- 다원화학이 22일 폐배터리 망초 재활용 기술로 최우수상을 받았다.
- 공정 부산물을 재투입해 폐기물 비용을 낮추고 회수 효율을 높였다.
- 회사는 실증 2단계로 넘어가 자원순환 사업을 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이차전지 리사이클링 전문기업 다원화학이 폐배터리 재활용 공정에서 발생하는 부산물인 황산나트륨을 재활용하는 기술로 '2026 K-Battery 스케일업 챌린지'에서 최우수상을 수상했다고 22일 밝혔다.
다원화학은 이번 챌린지 Phase 1에서 '순환형 이차전지 산업 폐자원 재활용 및 유가자원 회수 솔루션 실증 기반 구축'을 주제로 한국환경공단 이사장상을 받았다.
이번 기술은 이차전지 제조 및 리사이클링 과정에서 발생하는 공정 부산물인 망초(황산나트륨)를 자체 재활용 공정에 다시 투입하는 순환 구조를 구축한 것이 특징이다.
회사에 따르면 망초는 이차전지 리사이클링 과정에서 대량으로 발생해 처리 비용과 환경 부담을 높이는 요인으로 꼽혀왔다. 다원화학은 망초를 폐기하지 않고 공정에 재투입해 폐기물 처리 비용을 낮추는 동시에 리튬 등 유가자원의 회수 효율을 높일 수 있는 솔루션을 개발했다.
다원화학은 Phase 1에서 기술과 사업모델(BM) 구체화를 마치고 향후 실제 산업현장 적용을 위한 Phase 2 실증 단계에 진입할 계획이다. 기존 리튬 회수 중심 사업에서 공정 부산물 재자원화까지 사업 영역을 확대한다는 방침이다. 앞서 다원화학은 지난 8월 '2026년 포항시 유망강소기업'에 선정된 바 있다.
이은솔 다원화학 대표는 "이차전지 산업이 지속 성장하기 위해서는 핵심 자원 회수뿐 아니라 공정에서 발생하는 폐자원까지 다시 활용할 수 있는 자원순환 구조가 필요하다"며 "이번 수상을 계기로 실증과 사업화를 단계적으로 추진해 이차전지 자원순환 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com