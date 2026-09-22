CU, 가을 와인 수요 맞춰 메를로·까바 출시

AI 핵심 요약beta
- CU가 22일 자체 와인 ‘음mmm!’ 2종을 출시했다
- 와인 매출 증가세에 맞춰 메를로와 까바를 선보였다
- 출시 기념 할인으로 메를로 9900원, 까바 1만2900원이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 편의점 CU가 자체 와인 브랜드 '음mmm!'의 신상품 2종을 출시했다고 22일 밝혔다.
CU는 와인 매출이 기온 하락에 따라 증가하는 추세를 반영했다. 지난해 여름(6~8월) 와인 매출 비중이 21%였으나 가을(9~11월)에 25%로 올랐다. 올해 9월 1~20일 전체 와인 매출은 전월 대비 10.4% 증가했고, 이 중 레드 와인은 16.2%, 스파클링 와인은 16.7% 늘었다.
음mmm! 메를로(정가 1만2900원)는 칠레산 레드 와인이다. 메를로 품종 100%로 양조했으며 레드 베리와 꽃 향기가 특징이다. 부드러운 탄닌과 적당한 산도를 갖춰 붉은 육류, 익힌 채소, 훈연 음식, 한식과 어울린다.
음mmm! 까바(정가 1만5900원)는 스페인산 스파클링 와인이다. 샴페인과 동일한 전통 방식으로 양조했으며 스페인 까바 D.O 인증을 받았다. 효모에서 나오는 브리오슈와 비스킷 풍미, 흰 복숭아와 리치 향에 신선한 허브와 꽃 향기가 어우러져 있다.
CU는 신상품 출시를 기념해 각 제품을 3000원씩 할인한다. 메를로는 9900원, 까바는 1만2900원에 판매된다.
nrd@newspim.com