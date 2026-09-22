정관장, 추석 맞아 홀로 어르신 위한 '효(孝)배달' 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 정관장 임직원이 21일 효배달 봉사에 참여했다.
- 정관장은 추석 맞아 홀로 어르신에 선물을 전한다.
- 2021년 시작한 캠페인 누적 기부금 11억원이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = KGC인삼공사 정관장이 추석을 맞아 홀로 계신 어르신들에게 건강과 따뜻한 마음을 전하는 '효(孝)배달' 캠페인을 진행한다.
2021년부터 이어온 이 캠페인은 임직원과 누리꾼이 함께 기부에 참여하는 방식으로 운영되며, 누적 기부금은 약 11억원, 참여 누리꾼은 약 3만5000여 명에 달한다. 올해는 8월 27일부터 9월 27일까지 진행되며, '건강배달', '영양배달', '마음배달'로 구성된 선물을 취약계층 홀로 어르신들에게 전달한다.
정관장 임직원들은 지난 9월 21일 서울 종로구 대한적십자사 중앙봉사관에서 명절 음식 만들기 봉사활동에도 참여했다. '철가방요리사'로 알려진 임태훈 셰프가 소속된 서울 조리사봉사회 회원들과 함께 명절 음식을 준비했으며, 이는 효배달 패키지와 함께 자원봉사자들을 통해 전달될 예정이다.
KGC 관계자는 "명절에 외로움을 느낄 수 있는 홀로 어르신들에게 건강 뿐만 아니라 따뜻한 명절의 정까지 전하고자 한다"며 "앞으로도 '함께하는 기업'의 가치를 확산해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com