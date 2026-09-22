매주 금요일 '신촌 K팝 쇼' 열린다..., 현대百, 공연 정례화

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점 신촌점이 22일 매주 금요일 K팝 쇼를 연다고 밝혔다.
- 7월 시범 운영에 1000명 넘게 몰리자 정례화했다.
- 루키 아이돌 무대와 팬사인회로 고객 참여를 늘린다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 현대백화점 신촌점이 다음달부터 매주 금요일 신촌점 유플렉스(U-PLEX) 앞 스타광장에서 국내 중소기획사의 아이돌 그룹을 대상으로 '신촌 K팝 쇼'(Sinchon K-POP Show)를 연다고 22일 밝혔다. 지난 7월부터 비정기적으로 운영해온 K팝 공연 이벤트가 매회 1000여 명의 고객을 모으는 등 큰 호응을 얻자 이를 정례화한 것이다.
신촌 K팝 쇼는 무대에 설 기회가 부족한 루키 아이돌에게 관객과 만날 수 있는 기회의 장을 제공한다는 취지로, 아이돌 그룹의 무대를 비롯해 팬사인회, 포토타임 등 고객 참여 이벤트로 구성된다. 현대백화점은 무대 설치비와 운영비 등 행사에 필요한 비용 전액을 지원한다.
현대백화점 신촌점 신우진 U-PLEX팀장은 "7월부터 시범적으로 K팝 공연을 운영하는 동안 보이그룹 '트렌드지'와 '엔카이브', 다국적 보이그룹 '엠비오' 등 총 8개 그룹이 무대에 올랐다"며 "연습생·지망생들을 위한 K팝 경연대회도 열렸는데 온라인 예선전에 전세계 11개국 108개 팀이 참가할 정도로 대성황이었다"고 말했다. 결선에 진출한 15개 팀 중 일부 참가자들은 큐브엔터테인먼트, 어트랙트, 모드하우스 등 국내 연예기획사 5곳에서 캐스팅되기도 했다.
다음달부터 시작하는 신촌 K팝 쇼에는 다국적 걸그룹 '디바엑스'와 '나빌레라', 보이그룹 '위웨이' 등의 공연이 예정돼 있으며, 내년에는 해외 K팝 아카데미와 협업해 경연대회 규모를 확대하는 방안도 검토하고 있다.
현대백화점 이희석 신촌점장은 "신촌을 찾는 고객들에게 새로운 즐길 거리를 제공하는 동시에, 중소기획사 아티스트들에게는 팬들과 만날 수 있는 기회를 마련하고자 이번 행사를 기획했다"고 말했다.
fineview@newspim.com