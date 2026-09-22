"게단 오르면 기부"…hy, '건강계단' 누적 2000만명 돌파

AI 핵심 요약beta
- hy가 18일 서울시와 기부하는 건강계단 협약을 맺었다.
- 2014년 준공한 1호 건강계단은 누적 이용자 2000만명을 넘었다.
- hy는 이용자당 기부금을 적립해 취약계층에 음료를 전달했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = hy가 18일 서울시와 '기부하는 건강계단'(이하 건강계단) 업무협약을 체결했다.
협약식은 이정열 hy 사회복지재단 이사장과 조영찬 서울시 시민건강국장 등 관계자가 참석한 가운데 서울시청에서 열렸다.
2014년 준공한 해당 시설은 서울시가 운영하는 1호 건강계단이다. 계단 이용을 기부로 연결한 참여형 사회공헌사업으로 시민의 일상적인 걷기 활동을 나눔으로 연결해 건강과 기부에 대한 관심을 높이는 것이 목적이다. 올해 8월 기준 누적 이용자는 2000만 명을 넘어섰다.
hy는 이용자 한 명당 일정 금액을 적립해 기부금을 조성하며, 모인 기금은 장애 아동 등 취약계층에게 건강음료를 전달하는 데 사용한다. 2025년까지 누적 기부액은 약 1억 4800만 원이다. 서울시는 계단 운영과 관리, 기부 대상자 선정을 맡는다.
김근현 hy 고객중심팀장은 "계단을 오르는 짧은 실천만으로도 누구나 기부에 참여할 수 있다"며 "더 많은 시민이 일상에서 나눔에 동참하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com