오리엔트바이오, 2대1 무상감자 완료…거래 재개

AI 핵심 요약beta
- 오리엔트바이오가 22일 2대1 무상감자를 마치고 거래를 재개했다.
- 발행주식 수는 5929만여주에서 2964만여주로 줄었다.
- 회사는 수급 개선과 주가 변동성 완화를 기대했다.
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SPF 실험용 토끼·비임상 CRO 등 바이오 사업 강화
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 바이오 인프라 전문기업 오리엔트바이오가 2대1 무상감자 절차를 완료하고 이날부터 주식 거래를 재개한다고 22일 밝혔다.
오리엔트바이오에 따르면 회사는 지난 6월 자본구조 효율화를 위해 2대1 무상감자를 결정했다. 이번 감자로 발행주식 수는 기존 5929만1502주에서 2964만5751주로 절반 감소했다.
회사는 유통주식 수 감소로 주식 수급 여건이 개선되고 주가 변동성을 완화하는 효과가 있을 것으로 기대하고 있다. 다만 실제 주가와 수급에 미치는 영향은 향후 시장 상황에 따라 달라질 수 있다.
오리엔트바이오는 핵심 바이오 사업을 중심으로 사업 기반도 강화하고 있다. 최근 정읍 시설에 특정병원체 부재(SPF) 실험용 토끼 생산 인프라를 구축했다.
또 오리엔트캄의 독점 사업권을 기반으로 글로벌 비임상 시험수탁(CRO) 사업을 강화하고 인공지능(AI) 기반 비임상 데이터 자산화 등 신규 사업도 추진하고 있다.
오리엔트바이오 관계자는 "거래 재개를 계기로 본업의 성장 성과가 기업가치 상승으로 이어지도록 내실 경영에 집중하겠다"며 "연구개발(R&D) 성과 창출과 영업실적 개선을 통해 시장 신뢰를 높이고 주주가치 제고에 최선을 다할 것"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com