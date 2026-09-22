한국석유공업, '트랙솔루션' 100% 인수…"철도궤도 시공 역량 확보"

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기존 기술·영업에 현장 시공 노하우 결합

ACT 스마트 정밀포장 상용화·유지보수 사업 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 설희 인턴기자= 산업용 아스팔트 제조기업 한국석유공업이 철도궤도 전문기업 트랙솔루션을 인수하고 철도 인프라 사업 확대에 나선다.

22일 한국석유공업에 따르면 회사는 지난달 31일 트랙솔루션 지분 100%를 인수해 계열사로 편입했다.

한국석유공업은 그동안 아스팔트 소재와 철도궤도 관련 기술·제품을 기반으로 철도 인프라 사업을 전개해왔다. 이번 인수를 통해 기존 기술 및 영업 역량에 트랙솔루션의 시공 경험을 결합해 철도궤도 사업 수행 범위를 확대한다는 계획이다.

한국석유공업 로고. [사진=한국석유공업]

트랙솔루션은 철도궤도 분야의 시공 경험과 실적을 보유한 전문기업이다. 한국석유공업은 트랙솔루션의 현장 경험을 활용해 철도 신규·개량·유지보수 사업의 경쟁력을 강화할 방침이다.

특히 양사의 역량을 결합해 한국석유공업이 추진해온 ACT(Asphalt Concrete Track) 스마트(AI) 정밀포장 기술의 상용화를 확대한다.

ACT는 콘크리트 대신 아스팔트 도상을 활용하는 철도궤도 방식이다. 실제 현장 적용을 위해서는 정밀한 포장 기술과 시공 역량이 필요하다.

한국석유공업은 트랙솔루션의 시공 노하우와 자체 아스팔트·철도궤도 관련 기술을 연계하고 포장공사업 면허 확보, 정밀 시공 장비와 인프라 투자, 시험 시공 등을 추진할 계획이다.

이를 통해 기술과 제품 공급뿐 아니라 시공까지 아우르는 철도궤도 사업 수행체계를 구축한다는 방침이다.

한국석유공업 관계자는 "당사는 그동안 아스팔트 소재와 철도궤도 관련 기술·제품을 기반으로 철도 인프라 사업을 지속적으로 전개해 왔다"며 "이번 트랙솔루션 인수를 통해 기존 사업 역량에 전문 시공 노하우를 접목함으로써 철도궤도 사업의 경쟁력을 높이고 ACT 정밀포장 기술의 상용화를 가속화할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 "양사가 보유한 기술·영업·시공 역량을 유기적으로 결합해 시너지를 극대화하고, 향후 정밀포장과 궤도용품, 유지관리 등 연관 분야로 사업을 확대해 철도 인프라 사업의 밸류체인을 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

winter1004@newspim.com