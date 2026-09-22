"美, 중동 에너지 인프라 재건 기금 제안…걸프국 반응은 '글쎄'"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부가 이란과의 전쟁으로 파괴된 중동 에너지 인프라를 재건하고, 호르무즈 해협에 대한 의존도를 낮추기 위해 총 100억 달러(약 13조 7천억 원) 규모의 신규 기금 조성을 제안한 것으로 나타났다.

21일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 입수한 문건과 미·중동 당국자들에 따르면, 미 정부는 우선 50억 달러를 직접 출자하고, 사우디아라비아·아랍에미리트(UAE)·카타르·바레인·쿠웨이트·오만·이라크·요르단 등 중동 8개 협력국이 나머지 50억 달러를 매칭하는 방식으로 '동맹 신뢰·건설 파트너십(Partnership for Allied Trust and Construction, Pact)' 펀드를 출범시키는 방안을 추진 중이다.

이란 국기와 호르무즈 해협 선박. [사진=블룸버그]

이번 구상은 7개월간 이어진 이란과의 충돌로 중동 정유시설과 파이프라인이 큰 피해를 입자 나온 구상이다. 기금 운용은 미 정부의 개발금융기관인 국제개발금융공사(DFC)가 맡는 방안이 논의되고 있다.

전문가들은 이란의 드론·미사일 공격으로 중동 전역의 정유소와 가스 터미널이 타격을 입은 만큼, 향후 호르무즈 해협이 완전히 재개되더라도 에너지 공급난과 유가 상승 압력이 장기화될 것으로 보고 있다. 지역 내 에너지 인프라 수리 및 재건 비용만 수백억 달러에 달할 것이라는 추산이 나온다.

그러나 정작 수혜 대상인 중동 국가들은 이번 제안에 신중한 태도를 보이거나 회의적인 반응을 나타내고 있다.

중동 당국자들은 이란과의 평화 협정이 체결되지 않은 상태에서 에너지 시설을 다시 짓는 것은 시기상조라며, 신규 인프라 역시 이란의 추가 미사일·드론 공격 표적이 될 수 있다고 우려했다. 아울러 일각에서는 이번 구상을 호르무즈 해협의 중요성을 낮춰 보이게 하려는 미국의 정치적 의도로 해석하기도 했다.

또한 호르무즈 해협에 대한 지리적 의존도가 국가별로 다르다는 점도 걸림돌이다. 사우디와 UAE는 우회 수송로 확보가 용이하지만, 쿠웨이트나 카타르 같은 국가들은 여전히 해당 수로에 절대적으로 의존하고 있어 걸프국 간 입장이 갈리고 있다.

영국 버밍엄대의 우메르 카림 걸프국 안보 연구원은 "호르무즈 해협이 단기간에 예전 상태로 돌아가지 못할 것이라는 점엔 공감대가 있지만, 새로운 우회 노선 구축은 특정 국가에 대한 지리적 종속을 만들어 상호 관계를 복잡하게 만들 수 있다"고 분석했다.

현재 미 당국은 펀드 조성을 두고 각국과 협의를 진행 중이며, 실제 협약 체결 여부와 구체적 조건은 변동될 수 있는 것으로 전해졌다.

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