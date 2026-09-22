와이즈플래닛컴퍼니, 내일 코스닥 상장…'주주할인 서비스' 도입

AI 핵심 요약beta
- 와이즈플래닛컴퍼니가 22일 주주 할인 서비스를 도입했다
- 23일 코스닥 상장 기념으로 1주 이상 주주에 20% 쿠폰을 준다
- 닥터피엘·누잠몰에서 MTS 인증 후 바로 이용할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 와이즈플래닛컴퍼니가 오는 23일 코스닥 상장을 기념해 주주를 대상으로 한 할인 서비스를 도입한다고 22일 밝혔다.
회사에 따르면 1주 이상 보유한 주주는 닥터피엘과 누잠 공식 온라인몰에서 사용할 수 있는 20% 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 주주 인증은 증권사 MTS(모바일 트레이딩 시스템)를 통해 실시간으로 진행되며, 일부 증권사 마이데이터 서비스를 통해서도 보유 주식을 인증한 후 동일하게 이용할 수 있다.
회사는 이번 서비스가 상장을 계기로 주주와의 접점을 확대하고 자사 브랜드와 제품을 통해 실질적인 혜택을 제공하기 위해 마련됐다고 설명했다.
와이즈플래닛컴퍼니는 프리미엄 워터케어 브랜드 '닥터피엘', 수면 솔루션 브랜드 '누잠', 뷰티 브랜드 '아이레놀' 등 다양한 소비재 브랜드를 운영 중이다. 이번 할인 서비스는 닥터피엘과 누잠을 대상으로 운영되며, 주주들이 회사의 주요 브랜드와 제품을 직접 경험할 수 있도록 구성했다.
서비스는 IR 전문기업 IR큐더스와 협업해 운영된다. 증권사 MTS를 기반으로 실시간 보유 주식을 인증하는 방식으로, 주주는 별도의 복잡한 증빙 절차 없이 전용 혜택을 이용할 수 있다.
와이즈플래닛컴퍼니 관계자는 "공모 과정에서 보내주신 시장의 높은 관심을 상장 이후에도 지속적인 주주 소통으로 이어가고자 이 서비스를 도입했다"며 "추가 매수 주주를 위한 후속 프로그램을 포함해 자사 브랜드와 제품을 활용한 다양한 주주 친화 활동을 이어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com