[글로벌 마켓 리포트 9월 22일]

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 21일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 상승 마감했다. 인공지능(AI) 대형주가 랠리를 이끈 가운데 기술주 중심의 나스닥지수는 사상 최고치를 새로 썼다.

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 블루칩으로 구성된 다우존스산업평균지수는 전장보다 366.19포인트(0.71%) 오른 5만2048.83에 거래를 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 114.20포인트(1.49%) 상승한 7764.70, 기술주 중심의 나스닥지수는 599.55포인트(2.26%) 급등한 2만7122.09로 장을 마감해 지난 6월 2일 이후 처음으로 종가 기준 사상 최고치를 경신했다.

메타 플랫폼스 로고.[이미지=로이터 뉴스핌]

반도체주가 이날 상승을 주도했다. 인텔과 ARM은 각각 12.14%, 17.16% 급등했고, 어드밴스트 마이크로 디바이시스(AMD)는 사상 처음으로 시가총액 1조 달러를 넘어섰다. 투자자들은 지난주 AI 대기업 경영진의 안전성 경고로 세계 기술주가 급락했지만 AI 투자가 여전히 확대되고 있다는 신호에 주목했다.

메타플랫폼스는 11% 넘게 올라 이날 S&P500지수 상승에 가장 크게 기여했다. 최근 출시한 AI 비서 '뮤즈'에 대한 기대가 커진 데다 웰스파고가 목표주가를 올렸다. 뮤즈가 다른 AI 기술보다 중앙처리장치(CPU)를 더 많이 쓴다는 점도 인텔의 랠리에 힘을 보탰단 평가도 나왔다.

종목별로는 워너브러더스 디스커버리가 파라마운트 스카이댄스와 캘리포니아 등 12개 주의 소송 합의 보도에 급등했다. 파라마운트는 1100억 달러 규모의 워너브러더스 인수를 막기 위해 소송을 낸 이들 주와 합의에 도달한 것으로 알려졌다.

그린란드 관련 종목도 미국과 덴마크의 그린란드 지위 협상이 진전을 보이면서 치솟았다. 그린란드 마인스는 주가가 세 배로 뛰었고 그린란드 에너지는 두 배 넘게 올랐다.

비트코인이 7개월여 만의 최고치로 오르면서 코인베이스와 스트래티지도 각각 3.50%, 9.47% 상승했다. 액센츄어는 앤스로픽의 AI 모델에 대한 안전성 시험 계약을 맺은 뒤 2.66% 올랐다.

◆ 美-이란 외교 기대로 유가 하락

국제유가는 미국과 이란 간 외교적 진전 기대감에 배럴당 100달러 아래로 내려왔다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 10월물은 4.52달러(4.51%) 하락한 95.78달러를 기록했다. 만기를 하루 앞둔 10월물 대신 거래가 활발한 11월물 WTI는 92.47달러로 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 11월물은 전 거래일보다 3.53달러(3.4%) 내린 배럴당 100.34달러에 마감했다. 두 유종 모두 지난 9월 9일 이후 최저치다.

시장에서는 이번 주 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회를 계기로 미국과 이란 간 외교적 돌파구가 마련될 가능성에 주목했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 유엔총회 참석을 위해 뉴욕을 방문하는 마수드 페제시키안 이란 대통령과의 회담 가능성을 언급한 점이 영향을 미쳤다.

마수드 페제시키안 이란 대통령. [사진=로이터 뉴스핌]

금값은 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성과 달러 강세 영향으로 하락했다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 미국 금 선물은 0.9% 하락한 4383.90달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 22일 오전 3시 30분 기준 전장보다 0.6% 내린 온스당 4349.94달러를 기록했다. 앞서 장중에는 1% 넘게 하락하며 4322.19달러까지 떨어졌다.

CME 페드워치 툴에 따르면 트레이더들은 12월 미국 금리 인상 가능성을 88%로 반영하고 있다.

◆ 美 국채 10년물 금리 5% 아래로

미 국채 10년물 금리가 5% 아래로 내려왔다. 중동 긴장 완화 기대에 국제유가가 떨어지고 유럽 국채 금리도 하락한 영향이다.

이날 뉴욕 채권시장에서 글로벌 채권시장의 벤치마크인 미 국채 10년물 금리는 전장보다 4.1bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.955%로 거래를 마쳤다. 지난주 장중 5.041%까지 치솟아 2007년 이후 최고치를 기록한 뒤 다시 5% 아래로 내려온 것이다.

30년물 금리는 약 4.0bp 하락한 5.286%로 마감했다. 반면 통화정책에 민감한 2년물 금리는 0.7bp 오른 4.751%로 거래를 마쳤다. 장중에는 4.772%까지 올라 2024년 7월 이후 최고치를 기록했다.

장기물과 단기물이 정반대로 움직인 것은 시장이 연준의 추가 금리 인상 가능성을 반영하고 있기 때문이다. 미 국채 수익률 곡선은 빠르게 평평해지고 있다. 2년물과 10년물 금리 차이는 장중 19.5bp까지 좁혀지며 2025년 3월 이후 가장 작은 수준을 기록했다.

미 달러화.[사진=로이터 뉴스핌]

엔화와 유로화 등 주요 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.13% 상승한 100.40을 기록했다. 달러인덱스는 지난주 1.1% 올라 6월 초 이후 가장 큰 주간 상승률을 기록했다. 연준의 추가 금리 인상 가능성이 커지면서 달러 매수세가 이어졌다.

반면 엔화는 달러 대비 0.38% 하락한 달러당 157.48엔을 기록했다. 최근 6거래일 가운데 5번째 약세다.

유로화는 달러 대비 0.14% 하락한 유로당 1.1467달러를 기록했다. 파운드화는 0.18% 하락한 파운드당 1.3369달러를 기록했다.

◆ 유럽증시, 유가 하락에 상승

유럽 주요국의 증시는 국제유가 하락에 힘입어 일제히 올랐다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 6.48포인트(1.02%) 오른 641.93으로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 270.95포인트(1.07%) 상승한 2만5575.01에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 79.88포인트(0.75%) 뛴 1만739.01로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 73.92포인트(0.92%) 전진한 8138.94로, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 826.29포인트(1.60%) 오른 5만2371.54에 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 210.60포인트(1.08%) 상승한 1만9724.40으로 마감했다.

주요 섹터 중에서 은행주가 1.7% 상승했다. 프랑스 은행 소시에테제네랄(Societe Generale)이 1.7% 올랐고, 이탈리아 상업은행 방코 BPM(Banco BPM)은 4.3% 급등했다. 방코 BPM은 이탈리아 최대 은행 유니크레디트(UniCredit)와 프랑스 금융그룹 크레디 아그리콜(Credit Agricole)이 이 은행에 대한 공동 인수를 검토하고 있다는 언론 보도에 힘입어 강한 상승세를 보였다.

기술주도 1.7% 뛰었다. AI 관련 투자심리가 다시 살아나면서 반도체 관련 종목이 강세를 보였다. 프랑스 반도체 소재업체 소이텍(Soitec)과 독일 반도체 장비업체 아이스트론(Aixtron)이 각각 9.82%, 4.57% 오르면서 상승세를 주도했다.

wonjc6@newspim.com