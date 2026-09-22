삼성물산 패션, '콰이어트 럭셔리' 정조준...'마가렛 호웰' 오픈

AI 핵심 요약beta
- 삼성물산 패션부문이 22일 마가렛 호웰 국내 사업을 시작했다.
- 비이커가 한국 독점 유통 파트너십을 맺고 본점을 열었다.
- 연내 서울 백화점 2곳 추가와 비이커·SSF샵 판매를 예고했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼성물산 패션부문이 오랜 헤리티지를 지닌 글로벌 브랜드 '마가렛 호웰'의 국내 사업을 전개한다.
삼성물산 패션부문의 편집숍 플랫폼 비이커(BEAKER)는 영국 컨템포러리 브랜드 마가렛 호웰(Margaret Howell)과 한국 독점 유통 파트너십을 맺고 신세계백화점 본점 매장 오픈을 시작으로 국내 사업을 본격적으로 추진한다고 22일 밝혔다.
마가렛 호웰은 1970년 영국에서 설립된 브랜드로, 시대를 초월한 디자인과 품질, 실용성을 바탕으로 클래식을 현대적으로 재해석한 컬렉션을 선보인다. 2003년부터는 워크웨어 콘셉트의 세컨드 라인 'MHL.'도 함께 전개하고 있다.
브랜드의 핵심 경쟁력은 셔츠로, 일부 제품은 영국 런던 워크룸에서 장인들의 정밀한 재단과 봉제를 거쳐 완성된다. 올해 가을·겨울 시즌부터는 이를 상징하는 '블랙 라벨'을 적용해 선보인다. 니트웨어 역시 스코틀랜드산 캐시미어, 메리노 울 등을 사용해 심리스 편직 기법으로 제작하는 것이 특징이다.
마가렛 호웰은 22일 서울 중구 신세계백화점 본점 4층에 첫 단독 매장을 오픈하며, 연내 서울 주요 백화점에 2개 매장을 추가로 열 계획이다. 전국 비이커 매장과 SSF샵을 통해서도 제품을 만나볼 수 있다.
삼성물산 패션부문 송태근 비이커사업부장(상무)은 "마가렛 호웰은 '오래도록 입을 수 있는 잘 만들어진 옷'의 가치를 50년 넘게 변함없이 지켜온 브랜드"라며 "고유의 헤리티지와 철학을 국내 고객들에게 진정성 있게 전달하면서 유통망을 단계적으로 확장해 독보적인 컨템포러리 브랜드로 자리매김시킬 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com