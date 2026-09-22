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티빙·웨이브 합병 3년째 표류, KT 결단 왜 못하나

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  • 티빙·웨이브 합병이 2023년 12월 MOU 이후 표류했다
  • KT 박윤영 대표는 AX 전환 속 합병 재검토에 신중했다
  • 넷플릭스 격차 확대 속 KT 결단이 최대 변수로 떠올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

넷플릭스와 격차 심화로 통합 시급
KT 합병 결정이 OTT 미디어 시장 관건
업계 "격차가 너무 벌어지면 그땐 늦어"

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 티빙과 웨이브 합병이 2023년 12월 양해각서(MOU) 체결 이후 3년 가까이 표류하고 있다. 합병에 신중한 입장을 보여 온 KT가 박윤영 대표 체제로 바뀌며 인공지능 전환(AX)에 무게를 싣고 있어, 협상 재개 여부에 관심이 쏠린다. 넷플릭스와의 격차가 벌어지는 상황에서 기다림이 길어질수록 합병의 실익도 줄어든다는 점에서 KT의 결단 시점이 국내 OTT 업계 최대 변수로 떠올랐다.

글로벌 플랫폼 넷플릭스, [사진=로이터 뉴스핌]
넥플릭스와의 격차. [AI 그래픽= 김용석 기자]

CJ ENM 관계자는 "티빙과 웨이브의 물리적인 합병이 최우선 과제"라며 "합병이 이루어지면 넷플릭스를 넘어설 시너지가 분명히 있다. 이를 바탕으로 몸집을 불려 토종 OTT가 해외 진출이나 다른 투자를 할 때 훨씬 더 힘을 받을 수 있다"고 밝혔다.

시간은 티빙과 웨이브 편이 아니다. 8월 넷플릭스의 월간 활성 이용자 수(MAU)는 1620만 명으로 전월보다 0.74% 줄었는데도 압도적 1위를 지켰다. 쿠팡플레이는 전월보다 138만 명(15.97%) 늘어 사상 처음 1000만 명을 넘어 2위로 올라섰고, 티빙은 815만 명으로 3위로 밀렸다. 티빙 MAU는 7월 850만 명에서 4.08% 줄었다. 개인정보 유출 사고의 영향이라는 관측이 나오지만, CJ ENM은 2분기 콘퍼런스 콜에서 개인정보 이슈로 MAU가 하락했다고 판단할 상황은 아니라는 입장을 밝혔다.

티빙과 웨이브를 단순 합산하면 약 1220만 명으로, 쿠팡플레이를 앞서 토종 OTT 1위를 되찾는다. 넷플릭스와의 격차도 티빙 단독일 때 약 805만 명에서 약 400만 명으로 절반 수준으로 줄어든다.

티빙 관계자는 "넷플릭스가 1600만 명이지만 합병이 성사돼 티빙이 1100만 수준(중복 가입자 제외)이면 충분히 만회할 수 있다"며 자신감을 보였다.

 

티빙 지분율과 이사회. [AI 그래픽= 김용석 기자]

실적 격차는 더 크다. 넷플릭스 한국 법인 넷플릭스 서비시스 코리아는 지난해 매출 1조542억원, 영업이익 203억원으로 전년보다 각각 17% 늘며 역대 최대 실적을 냈다. 같은 기간 티빙은 매출이 7% 줄어든 4059억원, 영업손실 698억 원을 기록했다. 웨이브(연결 기준)는 매출이 19% 줄어든 2677억원, 영업손실 121억원을 냈다. 두 회사 매출을 합쳐도 6736억원으로 넷플릭스의 약 64% 수준이고, 합산 영업손실은 819억원에 이른다.

티빙이 2분기 매출 1407억원, 영업이익 60억원으로 출범 후 첫 분기 흑자를 냈지만, 넷플릭스가 키우는 제작비와 광고 시장 규모를 감당하기에는 티빙 단독 체급이 작다. 넷플릭스가 단가를 높여 국내 대작 드라마 제작비가 300억원대에서 600억원대로 뛰면서 국내 사업자는 예전처럼 대작을 만들기 어려운 환경이 됐다.

티빙의 2분기 흑자 전환 요인으로는 KBO와 오리지널 흥행에 따른 가입자 순증(24.7%)과 디지털 광고 52.2% 증가했다. 다만 TV 채널 사업이 포함된 CJ ENM 미디어 플랫폼 부문의 영업이익은 2분기 110억원에서 3분기 32억원, 4분기 17억원으로 줄었다. 유튜브 시장 확대에 따른 국내 광고 업황 회복이 더디기 때문이다.

티빙 단독으로 대규모 해외 투자를 감당하기에는 제한적인 만큼, 합병으로 몸집을 키워 투자 협상력을 높여야 한다는 필요성이 커진다.

광고 시장에서도 쏠림이 뚜렷하다. 방송미디어통신위원회와 한국방송광고진흥공사의 '2025년 방송통신광고비 조사'에 따르면 2024년 온라인 광고비는 10조1011억원으로 전체의 59.0%를 차지했다. 방송 광고비는 2022년 4조212억원에서 2024년 3조2191억원으로 줄었고, 지난해는 2조7744억원(13.8% 감소)으로 추정됐다. 함께 발표된 'OTT 광고 인식 조사'에서는 올해 OTT 광고 집행 계획이 있는 광고주의 65.5%가 선호 플랫폼으로 넷플릭스를 꼽았다. 티빙은 6.0%에 그쳤고, 유튜브를 꼽은 응답이 27.4%였다. 2024년 OTT 광고를 집행한 기업의 50%는 넷플릭스와 티빙에 각각 광고를 게재했다. 넷플릭스는 올 1월 국내 광고형 요금제 월간 시청자가 1080만 명이라고 공개했다.

법인 합병만 남았을 뿐 사업 통합은 이미 상당 부분 진행된 상황이다. 웨이브는 지난해 9월 SK스퀘어가 지배력을 잃으면서 CJ ENM의 연결 종속회사로 편입됐다. 지난해 8월 서장호 CJ ENM 콘텐츠 유통 사업 본부장이 웨이브 대표에 선임됐고, 올해 4월 1일에는 이양기 CJ ENM OTT 경쟁력 강화 TF장이 대표로 선임되며 약 8개월 만에 대표가 교체됐다. 이 대표는 CJ ENM 사업 관리 담당과 티빙 최고 재무 책임자(CFO)를 거쳐 2025년부터 웨이브 CFO를 맡아 왔다. 웨이브-티빙 결합 상품과 광고 요금제 출시, 양사 오리지널 콘텐츠 상호 공급, 프로골프 중계권 확보 등을 주도했다. 두 서비스를 함께 쓰는 통합 요금제 '더블 이용권'도 운영 중이다. 이 때문에 별도 법인을 유지하는 동안 플랫폼 운영과 마케팅 등에서 비용이 중복 투입된다는 지적이 나온다.

티빙이 첫 흑자로 독자 생존 가능성을 보여주면서 웨이브와 굳이 합쳐야 하느냐는 시각도 있다. 그러나 웨이브가 쥔 지상파 콘텐츠 가치와 해외 협상력, 데이터 확보를 고려하면 규모를 키우는 편이 낫다는 것이 업계의 대체적인 판단이다. 공정거래위원회는 지난해 6월 두 회사의 기업 결합을 조건부 승인했고, 업계와 학계, 정부까지 합병 필요성에 공감대를 형성하고 있다.

문제는 KT다. KT는 스튜디오지니를 통해 티빙 지분 13.54%를 보유한 2대 주주다. CJ ENM이 티빙 이사회 6석 중 4석을 확보해 이사회 의결만으로는 합병을 추진할 수 있지만, 주주 간 계약이 주주 전원 동의를 요구해 KT가 사실상 거부권을 쥐고 있다. 합병하면 KT는 웨이브 최대주주 SK스퀘어에 밀려 3대 주주로 내려앉는다. 여기에 2022년 KT의 OTT '시즌'을 티빙이 흡수 합병할 때 맺은 기업 가치 보전 계약 때문에 정산이 필요하다는 지적도 IB업계에서 나온다.

박윤영 KT 대표. [사진= KT]

KT의 셈법은 바뀌고 있다. 박윤영 대표는 취임 직후 미디어 부문을 커스터머 부문 산하로 편입한 것으로 알려졌다. 취임 100일 간담회에서는 통신 12조 원, AI 인프라 6조원 등 총 18조원 투자 계획을 내놓고 'AX 플랫폼 컴퍼니' 전환을 선언했다. 올해 기업 가치 제고 계획을 통해 2028년 연결 자기자본 이익률(ROE) 9~10% 목표를 유지하고, 저수익·저성장 사업 합리화와 비핵심 자산 유동화, 2026~2028년 3년간 7500억원 규모 자사주 매입·소각을 제시했다.

KT 전체 실적에서 미디어가 차지하는 비중은 크지 않다. KT 콘텐츠 자회사의 올해 매출 예상액은 6370억원이며 이는 연결 매출(27조4160억원)의 약 2.3%에 불과하다. 수익이 나지 않는 미디어 자산을 어떻게 다룰지가 자본 효율 개선 과제와 맞물릴 수밖에 없고, 티빙 지분이 이 재편 논의에 포함되는지가 관건이다. 티빙이 첫 흑자를 냈다는 점에서 KT로서는 지분 가치를 재평가할 근거도 생겼다.

KT 스스로도 부담이 있다. 개인정보 보호 위원회는 지난 7월 해킹에 따른 개인정보 유출·무단 소액 결제 사고와 관련해 KT에 과징금 539억7900만원을 부과했다. 이는 KT의 2분기 연결 영업이익(6483억원)의 약 8% 규모다. 문제는 금전적 부담만이 아니다. KT의 2분기 연결 영업이익은 전년 동기보다 36.1% 줄었고, 무선 매출은 고객 보답용 데이터 제공에 따른 요금제 하향과 가입자 이탈로 1.8% 감소했다. 본업인 통신에서 고객 신뢰를 되찾는 일이 급한 만큼, 경영진의 관심과 자원이 통신 부문에 우선 배분될 수밖에 없다. 박윤영 대표가 'AX 플랫폼 컴퍼니' 전환을 앞세우며 18조 원 투자 계획을 내놓은 상황에서, 실적 기여가 작은 미디어 사업의 지분 구조를 바꾸는 협상에 힘을 쏟기는 쉽지 않다.

공은 양쪽에 있다. 박윤영 대표는 최근 100일 간담회에서 "(합병) 공식 요청이 오면 고민을 해야 한다. 현재 콘텐츠 시장이 급격하게 변화하고 있는 상황에서 회사 이익 등 따져볼 게 많다"고 말했다. 공개 석상에서는 신중한 태도를 보였지만, 물밑에서는 KT와 CJ ENM이 협상을 이어가고 있다.

벌써 KT와 CJ ENM 사이에서 벌써 3년이라는 시간이 흘러가고 있다. CJ ENM은 올 2분기 콘퍼런스 콜에서 KT와 광고·콘텐츠 협력을 논의하고, 이를 연계해 하반기 합병 논의를 본격화하겠다고 했다.

또 다른 업계 관계자는 "넷플릭스와의 격차가 너무 벌어지면 그때는 합병을 해도 늦은 상황"이라며 "K컬처가 전 세계로 뻗어나가는 시기에 글로벌로 더 뻗어 나갈수 있는 기회를 잡을 수 있을 때 움켜잡아야 한다"고 강조했다.

fineview@newspim.com

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앤서니 홉킨스 음반 영국차트 1위 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = "제 삶 전체가 하나의 꿈입니다." 영화 '양들의 침묵'의 한니발 렉터로 널리 알려진 배우 앤서니 홉킨스(88)가 작곡가로 낸 첫 데카 클래식스 음반 'Life Is A Dream'으로 발매 1주 만에 영국 오피셜 클래식 차트 1위를 차지했다. '라이프 이즈 어 드림' 녹음 현장의 앤서니 홉킨스. [사진= 유니버설뮤직] 홉킨스는 "평생의 영광"이라고 말했다. 그는 "저명한 필하모니아 오케스트라와 비르투오소 솔리스트인 첼리스트 그레고리오 니에토 및 클래식 피아니스트 세르히오 티엠포와 협업할 수 있었던 것은 특권이었다"고 밝혔다. 음반은 지난 4월 13일과 14일 런던 알렉산드라 팰리스에서 녹음됐다. 그래미상 수상 지휘자 구스타보 두다멜이 필하모니아 오케스트라를 이끌었고, 바흐 합창단과 윈체스터 대성당 소년 합창단도 참여했다. 홉킨스의 자작곡 12곡이 실렸으며 연주 시간은 1시간 7분이다. 앨범 제목에는 삶을 바라보는 그의 시선이 담겼다. 홉킨스는 "이 앨범의 제목은 Life Is A Dream으로, 삶에 바치는 러브레터다. 저는 이것을 하나의 긴 작별로 본다. 태어나서 죽음에 이르기까지, 우리는 끊임없이 무언가와 작별하고 있다"고 말했다. 수록곡은 웨일스와 가족의 기억에서 나왔다. '마르감'은 그가 태어난 포트탈봇의 지명에서 따왔고, '나의 조국'은 제빵사였던 아버지와 웨일스에 대한 헌사다. '스텔라 아리아'는 아내를, '타라'는 조카를 위한 곡이다. 홉킨스는 어린 시절과 부모, 웨일스에 대한 기억이 작품에 영감을 줬다며 "놀라울 만큼 선명하다"고 말했다. 2012년 앨범 '컴포저'에 실렸던 '마르감', '1947 모음곡', '앤드 더 왈츠 고즈 온'도 이번에 새로 녹음돼 다시 수록됐다. 이번 프로젝트는 계획된 것이 아니었다. 홉킨스는 "모든 것이 예상치 못했지만 하나로 모였다"고 했다. 바턴은 2006년 영화 '슬립스트림' 음악 작업 이후 홉킨스와 협업해 왔고, 이번 음반에서도 여러 곡의 관현악 편곡을 함께 맡았다. 홉킨스는 두다멜에 대해 "우아하고 정밀한 지휘봉으로 각각의 음에 깊고 지워지지 않는 의미를 부여했다"라며 감사를 전했다. 음반에 대한 평가도 나왔다. 영국 인디펜던트는 금관 중심의 팡파르에서 우아한 왈츠까지 폭넓다고 평하며 홉킨스의 화성 감각을 높이 샀다. 로라 몽크스 데카 사장은 차트 1위 소식에 "작곡가로서의 재능과 클래식 음악에 대한 헌신을 인정받은 일"이라며 축하했다. 홉킨스는 베네수엘라 국민 지원을 위해 CD와 바이닐 판매액의 일부를 기부하기로 했다. 창작 과정에 대해 홉킨스는 "제 마음의 구조는 이미지로 생각하도록 되어 있다"라며 "이것이 제 영감의 근원이다"고 말했다. 다음 계획으로는 "요즘 즉흥적으로 새 곡들을 만들고 있고, 그 곡들을 이제 오케스트라 편성으로 발전시켜 보고 싶다. 영화음악을 작곡해 보고 싶다"고 했다. 앤서니 홉킨스의 앨범 'Life is a dream(라이프 이즈 어 드림)' 커버. [사진=유니버설 뮤직] 홉킨스는 1937년 12월 31일 웨일스 포트탈봇 마르감에서 제빵사 리처드 아서 홉킨스의 아들로 태어났다. 왕립웨일스음악연극대학을 1957년 졸업하고 왕립연극학교에서 연기를 배웠으며, 1965년 로런스 올리비에의 초청으로 영국 국립극단에 합류했다. 1987년 대영제국 지휘관 훈장(CBE)을 받았고 1993년 기사 작위를 받았다. 1992년 제64회 아카데미 시상식에서 '양들의 침묵'으로 남우주연상을 받았다. 2021년 제93회 시상식에서는 '더 파더'로 같은 상을 다시 받아 83세의 나이로 이 부문 역대 최고령 수상자가 됐다. 영국 아카데미(BAFTA) 4회, 에미상 2회 수상 기록도 갖고 있다. 작곡가로서의 이력도 길다. 1964년 쓴 왈츠 '앤드 더 왈츠 고즈 온'은 2011년 네덜란드 바이올리니스트 앙드레 류가 앨범으로 내놨고, 이 앨범은 2012년 클래식 브릿 어워즈에서 올해의 앨범상을 받았다. 홉킨스는 2008년 바턴과 공동 작곡한 '마스크 오브 타임'과 '스키조이드 살사'가 댈러스 심포니 오케스트라에서 초연됐다. 2012년 1월에는 버밍엄 시립 교향악단, 마이클 실 지휘로 클래식FM과 함께 첫 작곡 음반 '컴포저'를 냈다. fineview@newspim.com 2026-09-22 00:01

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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