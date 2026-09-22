토스뱅크, 추석 맞아 다문화가정 200곳에 '응원키트' 전달

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크가 22일 다문화가정 200곳에 응원키트를 전달했다.
- 우양재단과 함께 총 3000만원 상당 먹거리 3종을 지원했다.
- 돌봄 공백 가정 돕고 발달장애인 고용도 지원했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스뱅크가 추석을 맞아 다문화가정 200곳에 총 3000만원 상당의 '한가위 응원키트'를 전달한다고 22일 밝혔다.
이번 기부는 사회복지법인 우양재단과 함께 돌봄 공백 등으로 식사를 챙기기 어려운 다문화가정 아동의 식생활을 지원하고, 명절을 준비하는 보호자의 부담을 낮추고자 마련됐다.
토스뱅크는 우양재단이 아침 결식 예방 사업을 운영하는 과정에서 아침 식사를 거르는 아동이 많고, 다문화가정이 기존 복지 지원체계에서 소외되기 쉽다는 점을 고려해 사업을 기획했다.
'한가위 응원키트'는 가구당 15만원 상당의 그래놀라·넛츠·라떼 등 먹거리 3종으로 구성됐다. 해당 물품은 발달장애인 표준사업장 '브라보비버'가 생산한 것으로, 토스뱅크는 지속적인 제품 구매로 발달장애인 일자리 창출과 고용을 지원하고 있다.
지원 대상은 전국 다문화가족지원센터와 외국인복지센터 등 협력기관 추천을 받아 선정한 200가정이다. 각 기관이 상담과 사례관리를 통해 파악한 가정 중 경제적 어려움이 큰 곳을 우선 선정했으며, 키트는 우양재단을 통해 전달된다.
토스뱅크 관계자는 "아동에게는 건강한 먹거리가, 보호자에게는 여유가 되길 바라는 마음으로 응원키트를 준비했다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃을 살피고 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 전했다.
eoyn2@newspim.com