IBK기업은행, 군인 가족의 날 맞아 'IBK 패밀리콘' 개최

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 18일 계룡서 군인가족 위한 콘서트를 열었다.
- 격오지·장애·한부모 등 군인가족 700여 명이 참석했다.
- 가족 토크와 뮤지컬 갈라로 감사와 위로를 전했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = IBK기업은행이 지난 18일 군인 가족의 날을 맞아 계룡문화예술의전당 대공연장에서 군인과 군 가족을 위한 'IBK 패밀리콘'을 개최했다고 밝혔다.
'IBK 패밀리콘'은 직업군인과 군무원, 그 가족들에게 감사의 뜻을 전하기 위해 기획된 문화예술 사회공헌활동이다. 이날 행사에는 격오지 근무자와 장애·한부모·다자녀 가정 등을 포함한 군인 가족 700여 명이 참석했다.
행사는 가족 토크 콘서트와 뮤지컬 갈라 공연으로 구성됐다. 1부에서는 가족상담 전문가 이호선 교수가 군인 가족의 사연과 고민을 바탕으로 부부·부모·자녀 간 해법을 모색하는 시간을 가졌다. 2부에서는 가수 이지훈이 갈라팀과 함께 주요 뮤지컬 작품의 대표곡을 선보였다.
기업은행 관계자는 "군 생활의 특수한 환경을 감내해 온 군 가족들에게 이번 행사가 뜻깊은 시간이 되었기를 바란다"며 "앞으로도 문화예술을 접하기 어려운 지역과 계층을 대상으로 향유 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com