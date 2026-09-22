IBK기업은행·산업은행, 1200억원 규모 'KDB-IBKS 넥스트스테이지 펀드' 결성

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행과 산업은행이 22일 1200억원 펀드를 결성했다.
- KDB-IBKS 넥스트스테이지 펀드는 Pre-IPO 기업에 투자한다.
- 코스닥 진입 지원과 민간자금 유입을 유도한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = IBK기업은행이 한국산업은행과 함께 상장 전 유망 혁신기업에 투자하는 총 1200억원 규모의 'KDB-IBKS 넥스트스테이지 펀드'를 결성했다고 22일 밝혔다.
이번 펀드는 성장 가능성이 높은 혁신기업의 상장 전 단계에 자금을 공급해 코스닥 시장 진입을 지원하고 민간자금 유입을 유도하기 위해 기획됐다.
기업은행과 산업은행 계열은 각각 600억원씩 총 1200억원을 출자한다. 기업은행과 산업은행이 각각 500억원, 계열사인 IBK투자증권과 산은캐피탈이 각각 100억원을 출자하며 펀드 운용은 IBK투자증권과 산업은행이 공동으로 담당한다.
주요 투자 대상은 혁신성장 기업 또는 Pre-IPO 기업으로, 상장 주관계약을 체결했거나 향후 3년 이내 기업공개(IPO)를 추진하는 기업이다. 양 기관은 대상 기업을 발굴하고 자금을 적기에 공급하기 위해 협력할 방침이다.
기업은행 관계자는 "이번 펀드는 기업은행이 추진 중인 코스닥 시장 활성화 TF의 일환으로 향후 3년간 총 5000억원 규모의 펀드를 조성할 계획"이라며 "상장사 중심의 Post-IPO 펀드도 추가 조성해 성장 단계별 자금 지원을 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com